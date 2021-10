«DEN STYGGE ANDUNGEN»: I sin nye bok forteller Andreas «TIX» Haukeland om hvordan utenforskap og mobbing har formet ham som artist.

«TIX» om kjærligheten: − Jeg har veldig lyst på kjæreste

Første gang Andreas «TIX» Haukeland ble kalt kjekk, trodde han ikke helt på jenta som sa det. Nå forteller han om sin første kjærlighet.

Publisert: Nå nettopp

– Alle har det litt trøblete i oppveksten. Men veldig få vender tilbake og tar seg tid til å prate direkte med de som skal gjennom det samme i ettertid, sier Andreas Haukeland, best kjent bak artistnavnet «TIX».

Denne uken kommer hans første bok som har fått navnet «Den stygge andungen». Der får vi et innblikk i Haukeland sin barndom og hvordan han endte opp i rollen som TIX. Han håper at boken kan være til hjelp for de som føler seg utenfor.

– I de vanskeligste stundene i livet mitt skulle jeg ha ønsket at jeg hadde hatt noen som hadde gått gjennom det samme.

les også Andreas «TIX» Haukeland gir ut bok: – Som å ta en hel haug med terapitimer

Haukeland tror barn med eldre søsken de har en god relasjon til, har en liten fordel i ungdomstiden.

– Jeg prøver på en måte å være hele Norges storebror jeg nå. Det er en rolle jeg godt kan ha.

Han omtaler boken som den praten han kunne trengt å høre da han selv var ungdom.

– Hvis du forteller noen som er midt i oppveksten og har det kjipt at «ting blir bedre», så er det vanskelig å tro på det. Det som derimot kan funke er å fortelle en historie som viser hvordan noe ble bedre. Det er det jeg vil med denne boken. Du ser hele prosessen fra alt er dritt, og litt etter litt blir ting bedre.

KUNNE TRENGT BOKEN SELV: Haukeland omtaler boken som den praten han kunne trengt å høre da han selv var ungdom.

– Kanskje ikke et litterært kunstverk

Boken er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Olav Brekke Mathisen.

– Hvordan har det vært å jobbe med boken?

– Det har vært sinnssykt vanskelig. Det er jo komplekst. Jeg har lært mye om meg selv i prosessen også. Sammenhenger jeg ser nå, som jeg ikke så tidligere.

VGs anmelder mener boken «gjør mer inntrykk enn man kanskje skulle forvente», og gir terningkast 4.

– Boken er kanskje ikke et litterært kunstverk, men det er en bok som er veldig ekte, og veldig tydelig, sier Haukeland.

les også Beveger mer enn forventet! Bokanmeldelse Andreas Haukeland: «Tix: Den stygge andungen»

Haukeland synes selv at noe av det mest karakteristiske ved TIX er at han er direkte og tydelig, slik at alle skal forstå.

– Voksne sier for eksempel at når folk mobber så er det «fordi de er misunnelig». Det er det ikke. Alle vet at det ikke er det. Det er fordi de føler seg høyere av å trykke andre ned. Det er sånt lærere og foreldrene dine ikke sier, men som TIX kan si.

Han forteller at hver eneste setning og ord i boken er overveid for å passe best for dem som skal lese.

– Voksenboken min hadde vært mye lenger. Men den kommer kanskje den og.

les også «TIX» om en potensiell voksenbok: – Jeg har en lang liste med drøye hemmeligheter

FÅTT SMAKEN PÅ FORFATTERROLLEN: Gjennom intervjuet gir Haukeland små drypp om at han ønsker å fortelle flere historier i bokformat.

– Første gang jeg opplevde at noen syntes jeg var fin

Haukland åpner nå også opp om sin første kjærlighet som han møtte på videregående. I boken blir hun presentert som «Kamilla med k».

– Kan du fortelle litt mer om det forholdet?

– Det skriver jeg jo i boken. Da må du nesten lese den. Sånn. Da slapp jeg unna det spørsmålet.

– Ikke helt. Fortell litt om hvordan det var det å vise seg som sårbar i ditt første forhold, da.

– Jeg husker veldig, veldig godt aller første gang jeg følte at dette var min «person».

– Det var første gang jeg opplevde at noen syntes jeg var fin. Første gangen jeg ble kalt kjekk. Jeg trodde jo ikke helt på henne. Jeg trodde hun sa det for å være hyggelig.

Haukeland omtaler det som en fin trygghet å lære at folk har forskjellige preferanser.

– Har du snakket med henne siden der det stopper i boken?

– Vi får se, kanskje det kommer med i en oppfølger, ler Haukeland.

– Nei da, men spøk til side: Noen mennesker skal være en del av deg livet ut, mens andre kommer i perioder – og er viktige der. Hun var viktig den gangen. Det har formet meg og betydd mye for meg.

– Jeg må jo spørre: Har du kjæreste nå?

– Det var det da ... Kjærlighetslivet mitt ...

– Nei, jeg har ikke det, men jeg har veldig lyst på kjæreste, da.