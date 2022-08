GIR IKKE OPP: Norske leger skal ha gitt henne opp. Men hun klamrer seg til håpet om at eksperimentell kreftbehandling Tyskland skal hjelpe henne.

Shabana Rehman om kreftbehandlingen: − Det er en menneskerett å beholde håpet

Etter tre tøffe runder med kreftbehandling i Tyskland, er Shabana Rehman (45) tilbake i Norge igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Fikk endelig komme hjem til Norge og et fantastisk gjensyn med kjæresten.

Det skriver den alvorlig kreftsyke artisten på Instagram fredag.

I en e-post til VG skriver artisten dette om hvordan hun har det nå:

– Det er flere gode dager enn dårlige og det kjenner jeg takknemlighet for.

Rehman blogger i Nettavisen om livet, tilværelsen og kreftbehandlingen i Tyskland. Der er hun åpen om at hun tålte cellegiften hjemme i Norge svært dårlig, og at hun ikke hadde orket en runde til.

– Legene i Tyskland har bedt meg komme tilbake om tre uker. For en fjerde behandling med lokal kjemoterapi og deretter flere forberedelser til immunterapi. De tre ukene nå skal brukes på å samle styrke, skriver Rehman videre på Instagram fredag.

Hun har tidligere skrevet i et innlegg på Nettavisen at hun får lavdose cellegift og immunterapi. Rehman behandles ved Medias Klinikum, et privatsykehus i Tyskland.

Overlegen her, professor Karl R. Aigner, hevder å være verdensledende innen behandling av uhelbredelig kreft. Ved hjelp av en metode han selv har utviklet, mener han å kunne kurere alle krefttyper med unntak av blodkreft.

Men metoden Aigner bruker er omstridt. Flere leger har advart mot den.

I 2017 klaget Kreftforeningen det norske selskapet som formidler informasjon om reiser til Tyskland inn til Forbrukerrådet for villedende markedsføring.

– Jeg har ingen kommentar, skriver Shabana Rehman i en SMS til VG.

Behandlingen som Rehman gjennomgår er en blanding av immunterapi - en biologisk terapi, som stimulerer kroppens naturlige forsvarsmekanismer. Samtidig bruker Aigner regional kjemoterapi, som går ut på å isolere kroppsdeler hos en pasient - og behandle disse med cellegift.

Slik behandling gjennomføres ikke i Norge.

Det er blitt opprettet flere innsamlingsaksjoner og for artisten i perioden hun har fått behandling i utlandet. For kort tiden siden ble det også opprettet en ny Spleis til støtte for Rehmans kamp mot kreftsykdommen.

Rehman skriver i Nettavisen hver runde med behandling koster 250.000 kroner.

Til VG skriver Rehman at behandlingen preger henne på mange forskjellige måter.

– Jeg forsøker å lære hvordan smerter og den nye hverdagen skal håndteres best mulig. Men jeg tar en dag om gangen, og setter pris på de små øyeblikkene og forsøker å dele åpent om kreftbehandlingsreisen min så godt jeg kan.

– Hva det koster, både økonomisk og menneskelig når man er gitt opp av legene i Norge og de sier at det ikke er mer de kan gjøre. Hva gjør man da? Hvilken valg skal man da ta? Hvordan skal livet nå leves? Disse spørsmålene opptar meg nå.

Rehman, som i vår var aktuell i «Farmen kjendis» på TV 2, fortalte i april i år at hun hadde fått bukspyttkjertelkreft med spredning.

Kort etterpå opplyste hun i et intervju med Se og Hør at kreftlegene i Norge hadde gitt beskjed om at de ikke kan gjøre mer for henne.

– Legene har sagt til meg at hvis ikke behandlingen virker, overlever jeg ikke 2022, fortalte Rehman til Se og Hør.

Mot dette bakteppe gjør hun seg disse tankene om veien videre nå overfor VG:

– Jeg tenker at det er en menneskerett å beholde håpet. Jeg har for lengst akseptert min situasjon men jeg har ikke gitt opp. Jeg er ikke skrudd sammen slik at jeg gir opp. Så lenge det er liv i meg skal jeg søke videre og forsøke å finne løsninger. Den veien jeg går kan kanskje andre også ha nytte av.

– Det er tøffe tak. Kreften får juling, men fortsatt for tidlig å si noe om hvordan dette vil gå. En ting er sikkert: behandling hittil har vært livsforlengende. Og for noen levende erfaringer jeg har gjort den siste tiden, skriver hun i sin siste oppdatering på Instagram.