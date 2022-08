I ET FORHOLD: Sandra Thoen er en av Norges største Youtubere.

Youtuber Sandra Thoen har fått kjæreste

Sandra Thoen (24) bekrefter at hun ikke lenger er singel.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Thoen er en av Norges største Youtubere med over 100.000 abonnenter på YouTube.

Forrige uke postet hun et kryptisk bilde med sine 65.000 følgere på Instagram. Bildet vist seg selv og en annen person, hvor personen holdt hånden på låret til Thoen.

«Hun gjør meg glad», skrev hun til innlegget etterfulgt av et rødt hjerte.

Nå bekrefter hun til Se og Hør at hun har fått seg kjæreste. Hun forteller at de to møttes gjennom en felles venn og at de har datet i noen måneder.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Thoen.

Identiteten til kjæresten velger hun derimot å holde skjult.

– Det er jo en rar og ny situasjon for oss begge to, i tillegg til at jeg respekterer at hun ikke vil eksponeres for så mange mennesker så tidlig i forholdet, sier hun til nettstedet.