Daniel Kvammen: - Jeg var smådeppa på toppen av verden

Daniel Kvammen mistet seg selv midt i musikksuksessen, i et forsøk på å «please» alle. Det var et sjokk den dagen han skjønte at det hadde blitt for mye av det gode.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Går det an å oppleve så mye at du blir helt nummen, spurte Daniel Kvammen (33) en psykolog etter braksuksessen han opplevde med låten «Du fortenar ein som meg».