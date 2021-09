FÅR KRITIKK: Bare dager før valget er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under press fra organisasjoner som representerer selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke får forlenget sin pandemi-kompensasjon etter september.

Kunstnerorganisasjon: − Løftebrudd fra Regjeringen

Kunstnerorganisasjonen CREO kaller det et løftebrudd at Regjeringen skroter kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere den 30. september.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Utspillet kommer i forbindelse med VGs nyhet torsdag morgen om at kulturminister Abid Q. Raja utvider kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året.

Raja sa imidlertid ingenting om frilansere og selvstendig næringsdrivende innen kultursektoren. Det bekymrer Hans Ole Rian, lederen av CREO, på vegne av sine over 9000 medlemmer, hvorav mange er nettopp selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

I et innlegg på CREOs hjemmesider sier Rian rett ut at dette er et løftebrudd fra Regjeringens side.

– Gang på gang har et sterkt presset kulturliv og en kulturbransje som strever for å overleve bedt om forutsigbarhet og trygge rammer, påpeker han.

– Igjen og igjen har vi påpekt det åpenbare; at selv om pandemien forhåpentligvis snart er over, så betyr ikke det at krisen i kulturbransjen er over samme dag som samfunnet åpner opp for fullt igjen, sier Hans Ole Rian.

Til VG torsdag formiddag sa kulturminister Abid Q. Raja at «kulturen skal ikke forvitre på min vakt», der han også lovet å ha ordninger så lenge det er krise.

VG har sendt Kulturdepartementet spørsmål om hvorfor ikke også kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere blir forlenget ut året, men departementet henviser til Arbeids- og sosialdepartementet som har det generelle ansvaret for ordningen rundt selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Statssekretær Vegard Einan skriver i en e-post til VG at Regjeringen hele tiden har vært tett på utviklingen i ulike bransjer, og i takt med åpningen forsøkt å justere kompensasjonsordninger slik at de støtter økt aktivitet.

– Det har vi gjort for både kultursektoren og det øvrige næringsliv. Vi har brukt mange milliarder kroner på å holde kulturlivet flytende og på å få aktivitet i gang igjen. Det har vært viktig og riktig, skriver han.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens statssekretær vil uansett komme CREO i møte.

– Nå går arbeidsledigheten raskt ned, vaksinasjonstallene opp og vi nærmer oss en mye mer normal hverdag. Stortinget vedtok i juni at ordningen opphører 30. september. Vi vil allikevel be de relevante organisasjonene om et møte neste uke sammen med oss og Kulturdepartementet for å høre deres beskrivelse av situasjonen, skriver Einan.

Hans Ole Rian i CREO er glad for muligheten til et møte med Røe Isaksens departement, men mener det kommer lovlig sent.

– Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere har vært helt avgjørende for bransjen vår. Uten den hadde flere tusen kulturarbeidere, musikere, artister, lyd-, lys- og sceneteknikere og mange andre stått helt uten inntekt de siste 17 månedene, minner han om.