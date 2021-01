Melina Johnsen innrømmer straffskyld for for å ha nektet å stoppe for trafikkontroll, kjøring uten gyldig førerkort, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand, samt kroppskrenkelse. Foto: Mattis Sandblad, VG

Melina Johnsen innrømmer straffskyld for ruskjøring, kjøring uten førerkort og kroppskrenkelse

Realitykjendis Melina Johnsen innrømmer straffskyld for en rekke forhold. – Hun angrer veldig og kommer til å ta straffen, sier forsvarer.

Publisert: Nå nettopp

I august fikk VG opplyst at en realitykjendis havnet i arresten etter en vil ferd på motorveien i Oslos gater, etter å ha tyvlånt en luksusbil på fest.

Kjendisen det er snakk om er Melina Johnsen, kjent fra sjokkrealityen «Ex on the Beach» og «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Hun ble anmeldt for å ha nektet å stoppe for trafikkontroll, kjøring uten gyldig førerkort, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Nå har hun innrømmet straffskyld.

– Hun har innrømmet de forhold hun er siktet for. Hun har kjørt for fort, uten førerkort og i påvirket tilstand, sier kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad til VG.

Nakstad kan også bekrefte at Johnsen har innrømmet straffskyld for kroppskrenkelse.

Dette er fra en annen hendelse samme dag.

Saken er berammet som en tilståelsessak i Oslo tingrett 2. mars. Det er derfor ikke tatt ut tiltale.

– Hun angrer veldig og kommer til å ta den straffen hun får, og hun kommer aldri til å gjøre noe lignede igjen, sier Nakstad.

Rettspraksis tilsier en fengselsstraff mellom 30 til 100 dager.

Stanset forfølgelsen av bilen

I august fikk VG opplyst av politiet at en kvinne skal ha tyvlånt en luksusbil på fest. Etter en vill ferd på E18 skal hun ha nektet å stoppe for politiet. Kvinnen ble anmeldt for uaktsom og ruspåvirket kjøring.

Realitykjendis anmeldt for ruskjøring uten førerkort: Nektet å stoppe for politiet i tyvlånt luksusbil

Politiet fikk natt til søndag 23. august klokken 03.24 melding om en bilfører som kjørte på E18 i Sandvika.

VG har rettet den gang gjentatte henvendelser til kvinnen. Hun besvarte ikke våre henvendelser om saken.

Deretter fant politiet bilen på vei inn mot Oslo sentrum. De tok opp jakten, men mistet den ved Majorstuen da de bestemte seg for å stanse forfølgelsen. På det punktet ville ikke politiet at sjåføren skulle kjøre fortere eller bli stresset av at politiet lå bak.

Passasjer i bilen

Deler av ferden var en passasjer om bord i bilen, opplyste operasjonsleder Tore Solberg til VG den gang. Passasjeren tok seg ut av bilen på et punkt da han ikke ønsket å sitte på mer.

Det tok nærmere to timer før politiet fikk kontroll på bilen, realitykjendisen og bileieren.

Johnsen skal ha vært på fest da hun tyvlånte bilen. Det var der hun skal ha fått tak i bilnøklene.

Operasjonslederen opplyste at kvinnen ble anmeldt for å ha nektet å stoppe for trafikkontroll, kjøring uten gyldig førerkort, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand. Bileieren ble ikke anmeldt, ettersom vedkommende ikke hadde gitt fra seg nøklene frivillig.

Nå har kjendisen innrømmet straffskyld for flere forhold, opplyser forsvarer. Deriblant kjøring uten gyldig førerkort, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand, samt kroppskrenkelse for en separert hendelse samme dag.