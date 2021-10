Drømmehuset som ble et mareritt I 2015 kjøpte Tone Damli og Markus Foss dette huset i Blommenholm i Bærum. Siri Berge Christensen Av Publisert 05. oktober, kl. 18:50 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Husmarerittet er over for Tone Damli og kjæresten

Det omfattende husprosjektet til Tone Damli og Markus Foss er over.

– Nå er vi altså i hus etter seks forbannede år. Det har ikke bare vært forbannede år. Men det har vært slitsomt. Det er vel lov til å si, sier Tone Damli i podkasten «Råning med Tone» hvor kjæresten Markus Foss er gjest.

Sammen med barna Billie og Marlon får familien omsider oppfylt husdrømmen.

Foss forteller om hvordan han var alene med to barna og flyttet inn i det nye huset samtidig, fordi Damli deltok på innspillingen av Kompani Lauritzen.

– Jeg hadde jo fryktelig lyst til å overraske deg med at vi hadde kommet oss inn i hus. Jeg kunne jo fortsatt bodd i det gamle huset også måtte vi bare tatt hele greiene sammen når du kom tilbake. Men det var jo veldig lystbetont, samtidig som det var veldig slitsomt. Jeg gikk jo ned seks kilo mens du var borte, sier Foss i podkasten.

Det var sommeren 2015 at Damli og Foss kjøpte seg et hus i Blommenholm i Bærum for 9.425.000 kroner.

Det toetasjes store huset fra 1924 var på rundt 260 kvadratmeter, og hadde til sammen fire soverom, to kjøkken og stuer.

– Huset er veldig gammelt, så vi har en stor jobb foran oss, men det er en jobb vi gleder oss enormt til. Det kjekke med å pusse opp et så gammelt og slitent hus er at man får det akkurat som man vil, skrev Damli på egen blogg den gangen.

Det skapte store overskrifter da det ett og et halvt år senere ble kjent at paret hadde revet boligen Villa Solum uten tillatelse.

NYTT HUS: Det nye huset til Tone Damli og Markus Foss.

Rivingen ble frarådet på det sterkeste av kulturvernansvarlige i Bærum kommune, og paret skal heller ikke ha søkt om tillatelse til å rive bygget, noe som ble påpekt i forhåndsvarslet.

«Det er åpenbart at de kjente til at det var ulovlig å rive bygningen», skrev saksbehandleren i etterkant.

Ansvarlig utbygger Kopperud Bygg Invest ble først ilagt en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving av boligen på Blommenholm i Bærum. Deretter ble denne boten redusert til 200.000, før fylkesmannen i 2018 ble reduserte boten til 50.000 kroner.

Samme år solgte Damli og Foss deler av tomten for 7,2 millioner kroner.

Den utskilte tomten måler 800 kvadratmeter, og planen var at kjendisparet skulle bygge sin nye bolig på arealet som de fortsatt eide.

Og nå er altså parets drømmebolig klart til innflytning. Damli er derimot klar at dette blir første og siste husbygging for hennes del.

– Jeg skal aldri bygge hus igjen, sier hun i podkasten med klar henvisning til den lange byggeprosessen.

VG har prøvd å få en kommentar til denne saken via Tone Damlis manager, David Eriksen.