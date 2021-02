Her er Bettina Buchanan i sin første sesong av norske «Paradise Hotel». Foto: Discovery+/Toke Mathias Riskjær

Bettina Buchanan gjør nok et reality-comeback

Bettina Buchanan (25) går aldri lei av reality, heller ikke når det hele skjer på høyfjellet.

Av Maria Støre

«Ex on the Beach» er tilbake – denne gangen på afterski. I tillegg er realitykjendis Bettina Buchanan tilbake.

Advarsel: Saken inneholder spoilers

Sist vi så henne var på «Paradise Hotel» 2020, der endte hun opp med å stikke av med seieren, og pengene. Hun var også med på «Ex on the Beach – celebrity» i Sverige 2020. Før det gikk det for det meste i «Paradise Hotel».

– Hele Nordens reality-queen. Jeg tror ikke det er noen som har vært med på så mye som meg, tragisk nok, sier Buchanan lattermildt til VG.

«Ex on the Beach – Afterski» har premiere 25. februar, men man får ikke møte Buchanan før litt senere – hun er nemlig første eks til å sjekke inn i luksusvillaen.

Serien pleier å bli spilt inn i varmere strøk, men på grunn av coronapandemien, byttet Discovery og produksjonen lokasjon til Hemsedal, Norge.

– Det er så deilig at det ikke er et spill, at man bare koser seg, forteller 25-åringen om å være med på «Ex on the Beach».

Men hun kommer inn som eks, og det kan by på drama. I 2019-sesongen av «Paradise Hotel» oppstod det nemlig en liten flørt mellom Buchanan og Mario Riera. Han er i starcasten denne sesongen.

– Det var gøy å se Mario igjen. Vi har blitt så bra venner! Der er det ingen «bad vibes».

Men «Ex on the Beach» er kjent for drama, sex og høyt alkoholinntak – litt drama skal man derfor ikke se helt bort fra.

– Det blir nok litt drama, ja, avslutter Buchanan lurt.

