FREM MED MENNESKET: NRKs nye podkast «ARI» vil vise mer av mennesket bak den mer flamboyante mannen som Ari Behn var som kunstner. Kjæresten Ebba Rysst Heiland bidrar sammen med Behns søster Anja Bjørshol. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Ari Behns kjæreste bidrar i ny podkast

Ebba Rysst Heilmann er sentral i en ny podkast om Ari Behn. En av årsakene til å bidra er et ønske om større åpenhet rundt selvmord – og menneskene bak.

Publisert: Nå nettopp

De to første episodene, lagd av Joachim Førsund, kommer torsdag morgen. Med seg har han, foruten kjæresten Ebba Rysst Heilmann, også Ari Behns søster, Anja.

«Om jeg er spent? Jeg svetter som en Gud. Men nå er det bare å stå i det», skriver Rysst Heilmann på sin Instagram-konto og kroner setningen med et hjerte.

Podkasten sendes på NRKs flater, og via statskanalen uttrykker Ebba Rysst Heilman at hun ikke har ytterligere kommentarer utover det som kommer frem av podkasten torsdag morgen.

På Instagram skriver hun at hun håper mange vil høre på.

«Men fordi historiene angående selvmord, livet og menneskene bak aldri kan bli mange nok. Jo flere historier jo mer kunnskap. Og kunnskap kan redde liv», skriver hun.

Joachim Førsund bekrefter overfor VG at det er mennesket bak han ønsker å bli mer kjent med.

– Ari hadde en veldig tydelig og nesten karikert fremtoning i mediene. Vi journalister elsket å intervjue ham, for vi visste at han aldri var redd for å ta i bruk store ord om de evige spørsmålene i livet. Men nettopp fordi han var sånn, så spektakulær og larger than life, så ble vi kanskje litt late også, mener Førsund, og fortsetter:

– Det han leverte var så bra, at vi kanskje aldri gjorde noe reelt forsøk på å forstå ham. Det er kanskje det jeg prøver nå, gjennom timevis med samtaler med Ebba og Anja, å forstå Ari, sier Joachim Førsund.

Podkasten vil ha nye episoder på NRK hver torsdag fremover.