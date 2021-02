REAGERER: Katherine von Drachenberg reagerer på kritikken hun får fordi hun har våpen hjemme. Foto: Gero Breloer / AP

Kat Von D: Stalker brøt seg inn

Natt til onsdag opplevde makeup-artisten Katherine von Drachenberg (38), bedre kjent som Kat Von D den store skrekken: En av hennes «stalkers» skal ha brutt seg inn i familiens hus i Indiana.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

I et innlegg på Instagram tar hun nå et oppgjør med alle som har kritisert henne for at hun og mannen både oppbevar våpen hjemme – og har tatt kurs i selvforsvar.

– Hva ville dere ha gjort dersom en mentalt ustabil person brøt seg inn i hjemmet ditt? For det var akkurat det som skjedde oss, skriver hun på Instagram.

Kat Von D skriver videre at dette er tredje gangen det skjer:

– Jeg ser at mange av dere tidligere har kommentert og foreslått at vi heller burde sette og ned, snakke med dem som bryter seg inn i hjemmet vårt – og vise empati og forståelse, i stedet for å forsvare oss.

Den kjente make-up-artisten mener at folk selvfølgelig må få lov til å takle slike situasjoner på sin måte.

– Men slutt å kritisere meg og min familie for at vi får opplæring i hvordan vi skal forholde oss til våpen på en trygg måte, skriver Katherine von Drachenberg.

SKAVLAN-GJEST: I 2010 var Katherine von Drachenberg gjest hos Skavlan. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Hun er gift med artisten Rafael Reyes (45), sammen har de ett barn. Kat Von D, ble kjent for et større publikum i realityseriene «Miami Ink» og «LA Ink» på slutten av 2000-tallet. De siste årene har hun også startet eget sminkemerke og markert seg som veganer og forkjemper for dyrevelferd.