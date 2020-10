MISTET BARNET: Chrissy Teigen og John Legend mistet nylig sin ufødte sønn. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

John Legend på Billboard Awards: − Dette er for Chrissy

Natt til torsdag dedikerte artisten John Legend sin fremføring av låten «Never Break» til kona Chrissy Teigen. De to mistet for kort tid siden sitt ufødte barn.

– Dette er for Chrissy, sa stjernen før han begynte fremføringen av låten, som inneholder frasen «vi vil aldri la oss knekke», under prisutdelingen Billboard Awards.

Stjerneparet Chrissy Teigen og John Legend fortalte nylig at de er i sorg etter å ha mistet sin kommende sønn halvveis i svangerskapet.

«Vi er i sjokk og i den typen dyp sorg du kun hører om, den typen smerte vi aldri har følt før. Vi klarte aldri å stanse blødningen og gi vårt barn den næringen det trengte, tross blodoverføring på blodoverføring. Det var bare ikke nok», skrev Teigen på Twitter, og delte et bilde av seg selv gråtende på sykesengen.

– John, det var nydelig. Jeg sender kjærlighet til deg og Chrissy, sa programleder Kelly Clarkson etter Legends opptreden, som var spilt inn på forhånd på grunn av coronapandemien.

BESTE ARTIST: Post Malone tar imot pris under Billboard Awards. Foto: Chris Pizzello / Invision

Flere stjerner var likevel fysisk til stede i et publikums-tomt Dolby Theatre i Los Angeles under utdelingen, skriver AP.

Nattens store vinner ble Post Malone, som stakk av med ni av de 16 prisene han var nominert til.

– Jeg er overveldet over all kjærligheten alle har vist meg. Dette betyr mye for meg og alle som er involvert fordi vi jobber ræva av oss, sa han fra scenen da han aksepterte den gjeveste prisen, årets artist.

BESTE KVINNELIGE ARTIST: Billie Eilish tar imot prisen i Los Angeles natt til torsdag norsk tid. Foto: NBC / REUTERS

Billie Eilish (18) var nominert til hele tolv priser, og stakk av med to: Beste kvinnelige artist og topp Billboard 200-plate.

– Tusen takk til alle kvinner som har gått foran og banet veien for meg. Jeg elsker dere, sa hun da hun iført munnbind hentet prisen for beste kvinnelige artist.

un kom også med en oppfordring til TV-seerne:

– Vær så snill og stem, vær så snill og bruk munnbind, og vær så snill å vask hendene dine. Hold dere trygge alle sammen.

Lil Nas X var også til stede, og tok i mot pris for låten «Old Town Road», som har ligger på toppen av topp 100-listen i flest uker det foregående året.

I tillegg til John Legend opptrådte Post Malone, Alicia Keys, Swae Lee, Kane Brown, Khalid, Sia, Brandy og programleder Kelly Clarkson, skriver AP. K-pop-stjernene BTS er også ventet å opptre.

Sistnevnte sang låten «Higher Love» av Steve Winwood, som nylig ble en hit etter at norske Kygo pustet liv i avdøde Whitney Houstons versjon av den.

Prisutdelingen skulle egentlig gå av stabelen i april, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

Publisert: 15.10.20 kl. 05:31 Oppdatert: 15.10.20 kl. 05:50