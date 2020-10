DÅRLIG STEMNING: Wiktoria Rønning var ikke spesielt fornøyd etter å ha blitt valgt til førstekjempe av storbonden Inger Cecilie Grønnerød. Bildet til høyre ble tatt da Grønnerød var i tvekamp i uke to. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltagere i heftig ordkrig før tvekamp: − Det er bare «bullshit»

Wiktoria Rønning (23) reagerte med avsky etter å ha blitt valgt til førstekjempe onsdag. – Jeg får håpe at hun i beste fall er ung og naiv, kontrer storbonden Inger Cecilie Grønnerød (47).

Nå nettopp

Den fjerde «Farmen»-uka er snart ved veis ende, en uke som har vært svært dramatisk etter at syv deltagere ble tatt for gjentatte ganger å ha forlatt gården og oppsøkt andre mennesker i området. Onsdag tok programleder Mads Hansen (36) et knallhardt oppgjør med de involverte, der han samtidig informerte om at én av dem måtte reise hjem.

Det endte i at Nils Kvalvik (39) tok en for laget og forlot gården.

Førstekjempevalget like etterpå ble om mulig nesten like dramatisk etter at storbonden Inger Cecilie Grønnerød valgte Wiktoria Rønning til førstekjempe. Begrunnelsen var at hun var blant de «skyldige». Det fikk flere til å reagere, deriblant Rønning selv, samt Daniel Viem Årdal (30) og Kjetil Kirk (27).

Så du denne? Her raser programleder Mads Hansen mot «Farmen-deltagerne:

Til VG legger 23 år gamle Wiktoria Rønning ikke skjul på at hun fortsatt stiller seg totalt uforstående til valget.

– Inger Cecilie hadde en avtale med Lene (Egeland Hogstad, 44, journ. anm.), som røk sist. Lene skulle velge henne som storbonde, mens Inger Cecilie så skulle velge Karianne Vilde (Wølner, 26, journ. anm.) til førstekjempe. Ved bordet litt tidligere sa hun at hun kom til å velge ut fra «dannelse, bekledning og språk», hun lagde seg et slags eget system. Etter at Mads tok det oppgjøret med oss fikk vi beskjed av produksjonen om at vi var ferdige med dette - og at førstekjempevalget ikke skulle tas på grunnlag av dette, mener hun.

Hun fortsetter:

– Så velger Inger Cecilie å gå bort fra avtalen om å velge Karianne Vilde, og bort fra det som hadde med «dannelse, bekledning og språk» å gjøre. Hun går i tillegg bort fra det produksjonen sa om at vi skulle legge det som hadde skjedd bak oss. Hun valgte meg.

Til VG bekrefter Grønnerød at hun i utgangspunktet hadde en avtale om å velge Karianne Vilde Wølner, og også at hun tidligere hadde uttalt at hun skulle velge ut i fra «dannelse, bekledning og språk».

– Men nå hadde det seg sånn at Karianne Vilde ikke var blant dem som hadde satt produksjonen i fare. Jeg ville ikke velge noen av dem som ikke hadde gjort noe galt. Wiktoria og seks andre dreit seg skikkelig ut når det kom til dannelse. Brøt regler, ikke bare i forhold til lojalitet i gruppa, men også med tanke på kontrakten med Strix og TV 2. Alle sju burde blitt sendt hjem. At noen av dem er frekke nok til å reagere på at dette ble lagt til grunn må jeg bare si at jeg er forundret, sier hun til VG.

Og:

– Jeg går heller ikke bort fra «dannelse, bekledning og språk». Hun var vel ikke den sterkeste der sånn sett. Det viktigste er at hun var med på å bryte reglene. I tillegg ble vi andre utsatt for smittefare og måtte gjennom coronatester. Jeg synes det er underlig at hun synes det er rart at hun blir valgt på det grunnlaget.

«FARMEN»-KLARE: Disse 14 deltagerne deltar i høstens «Farmen». Fra venstre: Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Nils Kvalvik, Jostein Grav, Sanna Khursheed og Lene Egeland Hogstad er ute av konkurransen. Foto: Espen Solli, TV 2

Denne ukas førstekjempe synes likevel valget var urettferdig.

– Hadde hun bare sagt at jeg hadde hatt dårlig språk denne uka eller noe slikt, men det var ikke tema engang. Jeg kjenner jeg er irritert fortsatt, jeg klikker på den dama der. Jeg reagerte så sterkt som jeg gjorde fordi vi nettopp hadde sittet med produksjonen og sagt at vi var ferdige med det. Så presterer hun å si det hun sier to timer etterpå.

– Om det er språk eller dannelse har vel lite å si. Det var dannelse hun røk på. Jeg får håpe at hun i beste fall er ung og naiv. Om dette er så vanskelig å forstå, blir jeg nesten bekymret for henne. Hun må gjerne klikke på meg, det bryr meg ikke. Om ikke den begrunnelsen går inn er det hun som eier det problemet, kontrer storbonden.

les også Brast i gråt etter brutal fyllefest-straff på «Farmen»: – Situasjonen var helt jævlig

– Hva tenkte du i det øyeblikket du ble valgt, Wiktoria?

– Jeg var så uforberedt på det at jeg tenkte «Kødder hun»? Jeg tror egentlig jeg bare var litt i sjokk der og da. Så gikk det over til at jeg ble sint, jeg ville prøve å ta henne. Men hun svarte ikke på en eneste ting noen sa til henne.

«Farmen»-deltageren mener at når Grønnerød først valgte å velge ut fra hvem som var skyldige i det som hadde skjedd, burde hun lagt helt andre kriterier til grunn.

«FARMEN»-EXIT: Lene Egeland Hogstad røk ut i forrige uke etter å ha tapt tvekampen mot Tove Moss Lohne. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Vi var syv skyldige, og om hun skal gå for den taktikken, så må du gå etter alvorlighetsgrad i hvert fall. Å velge den mest skyldige. Det er bare «bullshit» at jeg ble valgt, jeg hadde aldri trodd at hun ville sette meg i den situasjonen, forteller Rønning, som i søndagens episode skal velge hvem hun vil møte til kamp.

– Så hvorfor valgte du Wiktoria og ikke en av guttene, Inger Cecilie?

– Fordi det allerede hadde reist en mann den uka. Det var naturlig å velge en jentekamp, og Karianne og Karianne Vilde hadde ikke gjort noe galt. Det hadde Tove, men hun var samtidig min nærmeste der inne og hjelperen min. Svaret ga seg litt selv. Du kan ikke overse det som hadde skjedd, det var et alvorlig brudd på reglementet. Makan til frekkhet, det er vel det nærmeste jeg kommer en beskrivelse av det som skjedde under førstekjempevalget. Men jeg bryr meg ikke spesielt mye. Det handler litt om hvem og hvordan man er, og hvilken selvinnsikt man har, mener «Farmen»-deltager Inger Cecilie Grønnerød.

Publisert: 18.10.20 kl. 17:26

Les også