Også skuespiller og artist Selena Gomez har tatt ordet, men hun har fokuset et annet sted. Buzzfeed skriver at Gomez ber sosiale medier-mogulene ta ansvar for at feilinformasjon om valget har spredt seg. Hun mener at det som skjer i USA er et resultat av at konspirasjonsteorier får leve på Facebook, Twitter og andre plattformer.