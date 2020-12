HELT SPRØTT: Kristina Bonnevie forstår fremdeles ikke at så mange har sett videoene hun har lagt ut. Foto: Privat

Kristina Bonnevie (29) fikk over 400.000 TikTok-følgere på én måned

Oppskriften på suksessen? Internasjonal fascinasjon for norsk natur og vikingbekledning.

Publisert: Nå nettopp

Da Kristina Bonnevie (29) lastet ned TikTok for et halvt år siden, var det for å bli kjent med appen som datteren og vennene hennes tilbrakte mye tid på.

Seks måneder senere er historien en ganske annen.

I dag har hun 478.000 følgere og 15 millioner visninger på sin nokså nyopprettede TikTok-konto.

Hvordan er det mulig?

les også Les også: Dette var de mest populære TikTok-videoene i 2020

Fra null til 400.000

Alt begynte med at Bonnevie dro på Norgestur fra Lindesnes til Kirkenes. På veien delte hun små videosnutter på den nye sosiale medier-plattformen av det hun så.

Norsk natur skapte engasjement. Følgerskaren økte gradvis.

Men det var først da Bonnevie skulle være med i en reklamefilm i oktober, at kontoen «tok av».

Innspillingen fant sted i idylliske Avaldsnes og Gudvangen, eller «Viking Valley» som det også blir kalt.

– Reklamen var for et Canadisk selskap som selger skjeggprodukter til menn. De trengte lokale folk, og vi hadde på oss fantastiske vikingkostymer. Jeg filmet litt på settet, av omgivelsene rundt. Det var det mange vikingsultne sjeler fra USA som plukket opp, ler Bonnevie.

KJENTE VIKINGPLASSER: Innspillingen av reklamefilmen fant sted i Avaldsnes og Gudvangen. Avaldsnes er best kjent som kongsgård for Harald Hårfagre og var et maktsenter i 3000 år. Gudsvangen er bedre kjent som Vikingvalley. Foto: Privat

I løpet av én måned steg 29-åringens følgerskare til over 400.000.

Godt voksne amerikanere, tyskere, polakker, rumenere og russere som drømmer om å dra til Norge, la igjen kommentarer på vikingvideoene.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så deres respons på norsk natur. De beskriver det de ser i mine videoer som «unreal». Følgerne mine har fått meg til å oppdage Norge på nytt. Når man ser andres respons, skjønner man hvor spesiell den norske naturen er, sier Bonnevie.

Hun legger til:

– I tillegg har vi nok en spesiell historie med vikingtiden. Det er noe som har kommet frem i film og TV-serier de siste årene. Jeg tror folk har lyst til å se at vikinghistoriene på en måte kan eksistere i virkeligheten også.

VIKINGFEBER: – Jeg tror folk har lyst til å se at vikinghistoriene på en måte kan eksistere i virkeligheten også, sier Bonnevie. Foto: Privat

Drømmer om å leve som en viking

Bonnevie har inntrykket av at stadig flere ønsker å «leve ut vikinglivsstilen» i form av vikingarrangementer og innkjøp av vikingklær. Hun tror det er noe av grunnen til at hennes TikTok-konto har blitt så populær.

Den mest populære videoen er nemlig av Bonnevie og ei venninne som har på seg vikingklær mens de kaster øks.

– Den har 15 millioner viewes, forteller hun.

En annen video som er blitt mye sett, viser utsikten over Gudvangen. I en tredje video filmer Bonnevie seg selv sammen med Spartacus-stjernen Manu Bennett som også var med i den Canadiske reklamefilmen.

HAR GJENOPPDAGET NORSK NATUR: – Når man ser andres respons, skjønner man hvor spesiell den norske naturen er, sier Bonnevie. Foto: Privat

Fått med deg denne? 19-åringen fikk sjokk da hun lagde TikTok-video:

les også Les også: Stjele-trend på TikTok: – Vi er klar over metodene

Blir gjenkjent

At folk faktisk får med seg det Bonnevie legger ut, har imidlertid ikke gått helt opp for henne.

– Det er helt sprøtt. Flere jeg har møtt i virkeligheten har spurt om det er meg på videoene, ler hun.

– Hvordan er det for datteren din at moren har blitt TikTok-kjendis?

– Hun synes det er veldig rart, men samtidig er nok hun mer vant til dette enn meg. Hun har jo vokst opp med at deling av videoer er normalt. For oss som er eldre, er det nok litt mer skremmende, sier hun.

– Hvilke tips har du til folk som drømmer om mange følgere på TikTok?

– Norsk natur er alltid en vinner. Mange av mine følgere blir inspirert av videoene mine og får lyst til å dra til og oppleve Norge.