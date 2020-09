FORFERDET: Anne-Kat. Hærland har slavisk fulgt med på Trump-showet de siste fire årene. Nå frykter hun fire år til med en mann hun kaller uskikket. Foto: Reuters/VG

Anne-Kat. Hærland er tilbake på skjermen – men bare på grunn av Trump

Anne-Kat. Hærland har én hobby, og han heter Donald Trump. Sammen med utenriksjournalist Pål T. Jørgensen skal hun prøve å få svar på det store spørsmålet – hvem er det som elsker Trump?

– Hvorfor er det ikke flere som følger med minutt for minutt? Det er det mest spennende jeg har sett på mange år. USA har en leder av den frie verden som ikke burde vært i den jobben, sier Anne-Kat. Hærland til VG om Donald Trump.

Siden Donald Trump kom ned rulletrappen i Trump Tower i 2015 og erklærte seg som presidentkandidat, har ikke Hærland klart å ta øynene av skjermen.

I løpet av den tiden har hun ikke vært stort på skjermen selv. Hun har holdt seg litt i bakgrunnen, skrevet kokebok og hatt regi på et par forestillinger.

Men nå er hun tilbake.

VANT: Anne-Kat. kniste da Donald Trump kom ned rulletrappen i 2015 og stilte til presidentvalg. Trump vant valget og ble USAs 45. president. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

På skjermen for Trump

18. oktober kommer første av tre episoder på TV 2, der «Nytt på nytt»-kjendisen Hærland og utenriksjournalisten Pål T. Jørgensen skal forsøke å komme til bunns i hvem Trumps tilhengere er, og ikke minst – hvorfor de elsker ham.

– Hvorfor vil du tilbake på skjermen nå?

– Dette har jeg jo lyst til å jobbe med. Dette er en drømmejobb, å kunne jobbe med de alvorlige tingene jeg er opptatt av, men på en litt morsom måte, sier Hærland.

Egentlig skulle Anne-Kat. til USA for programmet, men på grunn av coronapandemien ble det vanskelig å gjennomføre.

– Men så ble det minst like stas her i Norge, sier hun.

De har nemlig funnet en del Trump-tilhengere i landet vårt også.

SAMARBEID: Anne-Kat. Hærland og utenriksjournalist Pål T. Jørgensen reiser rundt i landet for å treffe Trumps norske og norskamerikanske tilhengere. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg ble med som sjåfør. Jeg ble plukket ut fordi jeg har langt flere fartsbøter enn deg, sier Jørgensen leende til Hærland.

Anne-Kat. åpnet i 2016 opp om at hun har øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Synet hennes har over en årrekke blitt dårligere, og hun står i fare for å miste synet fullstendig. Derfor kan ikke Anne-Kat. kjøre bil, og Jørgensen blir naturligvis sjåfør.

– Også reiser vi rundt i landet og møter tilhengere og skeptikere, og ser på forskjellige vinklinger av Trumps presidentskap, fortsetter journalisten.

– Ja, og hva er det de liker med ham? De er helt låst på at han er fabelaktig. Og de gjentar bare det han sier, alt annet er «fake news», alt av vitenskap og forskning, alt er fake. Det er ganske skremmende, svarer Hærland.

Tre løgner og tre svar

– Ja, det er fascinerende at folk fortsatt er like sterke tilhengere, sier Jørgensen, som mener Trump bygger deres tillit basert på løgner:

– Løgnene er etablert som sannhet, og det er skremmende, for han har ganske autoritære trekk.

Dette er de Trumps tre vanligste løgner, ifølge Jørgensen:

– Han påstår å ha bygget muren til Mexico nesten ferdig, at USA under ham har den beste økonomien i amerikansk historie og at han har gitt den største skatteletten i amerikansk historie.

IKKE FERDIG: President Donald Trump foran den omdiskuterte Mexico-muren. Foto: SAUL LOEB / AFP

Selv om Trump-administrasjonen riktignok bygger Mexico-muren, er den langt fra ferdig, som påstått. Trump markerte i juni at drøye 320 kilometer (200 miles) av den var ferdigstilt. Dette utgjør kun ti prosent av hele grensen, som er 3200 kilometer lang og går gjennom fire delstater. Trump påsto også at Mexico skulle betale for muren, men til nå er det USA og skattebetalerne som har måttet plukke opp regningen.

Trump lovet mur mot Mexico: Nå feirer han at ti prosent står ferdig

Trump har heller ikke skapt den beste økonomien i amerikansk historie, slik han ifølge Washington Post har hevdet. Under hans periode har den økonomiske veksten faktisk avtatt hvis man ser på brutto nasjonalprodukt.

les også Trump etter Biden-kommentar: – Nå er hanskene av

Til slutt har han ikke gitt den største skatteletten. Han har gitt den åttende største skatteletten, på 0,9 prosent, som Jørgensen også påpeker. Ronald Reagan ga i 1989 et enda større skattelette på 2,89 prosent, ifølge Washington Post.

Det er disse påstanden som skremmer Hærland mest, og ikke minst at tilhengerne heller tror på Trump fremfor det hun kaller offentlige amerikanske regnskap og tall.

– Det virker ikke som han prøver å skjule løgnene sine lenger. Så om han har blitt verre? Vet ikke. Men han ser hva han slipper unna med. Hva kommer til å skje de neste fire årene om han blir gjenvalgt? Tror du han roer seg da? Nei, da trenger han ikke tenke på noe mer enn å gjøre akkurat hva han vil.

– Fakta er ikke fakta

Selv har Anne-Kat. tenkt at verden bare blir dummere og dummere, men sånn som situasjonen er i dag, det trodde hun ikke ville skje i hennes livstid. I en tid hvor vi har muligheten til å faktasjekke alt, hvor vi enkelt kan finne nye kilder og holde oss oppdatert, finner Hærland det utrolig at feilaktig informasjon bare blir godtatt.

– Hva skjedde med kildekritikk? Folk leser overskrifter og kaster seg rett inn i kommentarfeltet. Om å gjøre å være først, uavhengig om det man skriver er feil!

Det er akkurat dette de finner fascinerende med Trump-tilhengere.

RINGT PSYKOLOG: TV 2-journalist Pål T. Jørgensen tror at om man hadde skrevet historien om Trump som president for ti år siden, ville man blitt sendt til psykolog. Så absurd synes han situasjonen er. Foto: Janne Møller-Hansen

– Fakta er plutselig ikke fakta mer, sannhet er ikke sannhet. Du kan presentere fakta, tall fra offentlig statistikk, men da sier tilhengerne at nei, de tror bare på Trump, sier Jørgensen.

I 2019 mente litt over 41,7 prosent av USAs befolkning at presidenten gjorde en god jobb, ifølge nettstedet FiveThirthyEight. Ett år senere, i pandemiens storm, har ikke Trump tapt støtte. Tvert imot har prosentandelen økt med omtrent ett prosent.

De støtter Trump i tykt og tynt: 42,5 prosent av amerikanerne mener at han gjør en god jobb

Det som har «imponert» Jørgensen mest er de menneskene som føler de har sett lyset, de som tror de kan alt om USA, om amerikanere og politikken, men som nekter å godta informasjon fra det de kaller «mainstream media».

– Vi har reist rundt for å finne disse menneskene.

– Fyren er uskikket

Men for å kunne snakke med disse menneskene, er profilene nødt til å være sylskarpe. De må ha korrekt fakta, de må holde seg oppdatert og de må være villig til å forstå det de selv ikke er enig i.

– Jeg må si jeg er imponert over kunnskapsnivået til Anne-Kat. på amerikansk politikk. Hun kan amerikansk politikk, mye mer enn en del av dem vi har intervjuet. Jeg er virkelig imponert, sier Jørgensen.

LIKESINNET: Anne-Kat. Hærland og Pål T. Jørgensen har hatt gode diskusjoner om Trump den siste tiden. – Det er deilig å snakke med en like interessert, sier Hærland. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg rødmer, svarer Hærland.

Men det er vanskelig å intervjue tilhengere. Selv mener Hærland at hun har konsumert en enorm mengde av amerikansk politikk og Trump-informasjon. Hun har sett høringer, sett på det fra forskjellige vinkler og lest en rekke bøker om presidentskapet.

– Tilhengerne går ut fra at de vet alt, men jeg kan dette her! Og hvis du har sett like mye som meg av dette, så går det ikke an å konkludere med noe annet enn at fyren er uskikket i den stillingen, sier Hærland, til rask respons fra Jørgensen:

– Her har du en republikaner som stiller til gjenvalg som er notorisk løgner, som kommer med konspirasjonsteorier i hytt og vær, som ikke holder noen av løftene sine. Han har ikke bygget mur mot Mexico.

– Men han hevder å ha gjort det, svarer en lattermild Hærland.

les også Fra Hillary Clinton til Donald Trump: – Han har fått til mye

– Trump har ikke avviklet og erstattet Obamacare. Han har ikke fått til en økonomisk vekst på mellom fem og seks prosent. Som han lovet, fortsetter journalisten.

– Han har ikke snudd handelsbalansen med utlandet, snarere tvert imot, den er verre. Han har ikke fått ned underskuddet, tvert imot, han har økt gjelden betraktelig.

I februar 2019 nådde den amerikanske statsgjelden 22 billioner dollar: Opp 2 billioner dollar under Trump

– Og han har splittet befolkningen, avslutter «Nytt på nytt»-kjendisen.

Publisert: 23.09.20 kl. 07:00

