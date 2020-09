BESØK: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise her på vei ut fra «God Morgen Norge» i mai 2019. Foto: Frode Hansen

Märtha fikk bursdagsbesøk fra Durek

I dag fyller prinsesse Märtha Louise 49 år. I bursdagsgave fikk hun overraskelsesbesøk fra kjæresten Durek Verrett.

– Jeg elsker overraskelser. Og den beste overraskelsen var at du dukket opp på bursdagen min, skriver hun på Instagram med et bilde av seg selv og Durek.

Videre skriver hun at de ikke har sett hverandre på seks måneder på grunn av coronapandemien.

– Det har vært så utfordrende, men likevel vakkert, å se hvordan vi har fått et dypere bånd og forståelse for hverandre, selv om vi ikke har sett hverandre, skriver prinsesse Märtha videre.

Verrett kan komme inn i Norge tross reiserestriksjonene ettersom det er åpnet for innreise for personer som skal besøke sin kjæreste i Norge. Forholdet må da dokumenteres ved en egenerklæring signert av referansen i Norge, skriver UDI.

– En av tingene corona-perioden har vist meg er at vi mennesker er tøffere enn vi tror, og kan utrette alt, men det er bedre når vi har være elskende med oss.

Sist gang de to møttes skal ha vært i mars, da prinsesse Märtha overrasket Verrett i USA, like før Norges reiserestriksjoner trådde i kraft.

– Hun fløy bokstavelig talt jorden rundt for å se meg før landet hennes stengte grensene. Bare for å se meg før det ikke lenger er mulig, selv om det bare var for to dager. Det var de to beste dagene i meg og familiens liv. Jeg gråt som et barn da hun overrasket meg, skrev Verrett på Instagram da.

