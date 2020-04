FAMILIE: Dronning Margrethe, prins Christian og kronprins Frederik. Foto: Per Morten Abrahamsen

Nye bilder til dronning Margrethes 80-årsdag

I anledning at den danske dronningen fyller «firs» år torsdag, deler slottet nye bilder. Danske eksperter har delte meninger om dem.

Dronningens eldste sønn, kronprins Frederik, og hans eldste sønn, prins Christian, er også med på bildene.

På sine hjemmesider skriver Det danske kongehuset at billedserien er tatt av fotograf Per Morten Abrahamsen. Kongehuset informerer også om at det vil publiseres nye bilder hver morgen klokken 07 den 14., 15. og 16. april.







Dronning Margrethe, prins Christian og kronprins Frederik.

Ifølge Ekstra Bladet er bildene tatt høsten og vinteren 2019 i Christian IX’s Palæ på Amalienborg og på Fredensborg slott. Serien skal bestå av både familiebilder og enkeltportretter av dronningen.

Bildene har fått en blandet tilbakemelding, ifølge avisen.

– Jeg kjenner jo Abrahamsen, og han er en super fotograf, men disse bildene er litt sive. Han har vært litt for beæret over oppgaven, for det faller litt utenom det han pleier å gjøre, sier kongehusekspert Søren Jakobsen til EB.

Han mener Abrahamsen ikke tilfører noe særlig nytt til sjangeren kongelig portrettfotografi.

Kunsthistoriker og ekspert i kongelig portrettkunst, Thyge Christian Fønss-Lundberg, er mer positiv.

– Det er noen fine bilder, og det er noe stolthet i dem. Spesielt det bildet der Margrethe holder om skuldrene på Frederik og Christian. Vi er jo ikke vant til å se dronningen vår vise store følelser, så jeg synes det er godt å se. Men de ser merkelig photoshoppet ut, tillegger kunsthistorikeren.

Det er altså 16. april dronningen fyller 80 år.

Publisert: 15.04.20 kl. 05:21

