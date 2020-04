Norsk ballettstudent i Moskva-karantene

Ole Johannes Slåttebrekk (18) valgte selv å bli corona-innstengt på det ærverdige Bolsjoj-akademiet i den russiske hovedstaden for å kunne trene videre.

Nå nettopp

– Dette var selvfølgelig ikke et lett valg å ta, spesielt fordi akademiet nå er stengt. Men jeg får muligheten til å bruke ballettsalene til å trene på egen hånd, og håper at undervisningen starter opp igjen om noen uker, sier Slåttebrekk til VG.

Han forteller videre at det nå er kun elleve elever igjen på akademiet, bare to av dem er gutter. Før coronakrisen var antall studenter et sted mellom 300 og 400.

– Det behagelige valget var å dra hjem til venner og familie, men for meg var det viktigere å fortsette og jobbe, sier han.

les også Alle konserter avlyst til 15.juni

Lange treningsøkter

Ole Johannes Slåttebrekk bedyrer at han har mer enn nok å gjøre og ingen problemer med å få dagene til å gå.

– Jeg har alltid en full treningsøkt med oppvarming og tøying som fort tar tre-fire timer av dagen. I tillegg til dette har jeg fortsatt undervisning i russisk seks dager i uka og egenstudier. Undervisningen foregår over videochat som kan være litt utfordrende, slik som alle studenter hjemme sikkert forstår godt, sier han.

– Ingen tegn til brakkesyke?

– Jeg har naturligvis kjent litt på brakkesyke, men jeg synes det har gått bra så langt. Jeg tror at det er lettere å unngå brakkesyke hvis man holder seg aktiv. Derfor synes jeg det er så befriende å danse. Da er fokuset et annet sted, forteller Slåttebrekk.

– Hvordan opplever du coronakrisen i et land som Russland?

– Da corona-panikken slo til for fullt i Norge, var det fortsatt helt normale tilstander i Moskva. Det var underlig å følge norske nyheter, når alt virket normalt i Moskva, sier han.

SPENSTIG SVEV: Slik kan det se ut når Ole Johannes Slåttebrekk trener eller opptrer. Foto: Nikoline Foto

– Men det tok ikke lang tid før hele samfunnet stengte også her. Nå er det strenge restriksjoner for innbyggerne i Moskva, og for studentene på akademiet er reglene enda strengere. Vi får ikke lov til å forlate akademiet i det hele tatt, bortsett fra akademiets inngjerdede område, forteller han.

– Mitt inntrykk er at moskovitter flest kanskje er mer engstelige enn nordmenn for smitte, også før coronakrisen. Myndighetene her er også kjent for å være harde i klypa når det gjelder, sier han.

Unik mulighet

Ole Johannes Slåttebrekk er sønn av vår internasjonalt anerkjente konsertpianist Sigurd Slåttebrekk. Ole Johannes innrømmer at foreldrene i starten var skeptisk til hans valg om å bli værende i Moskva istedenfor å dra hjem da akademiet stengte ned.

– Da jeg fortalte foreldrene mine at jeg hadde bestemt meg for å bli, var de naturligvis bekymret. Det forstår jeg veldig godt. Men det tok ikke lang tid før de støttet meg og forsto hvorfor jeg tok det valget jeg gjorde. Jeg måtte gjøre det som var best for min utvikling.

les også Hevder norske artister taper 200 millioner

18-åringen sier han nå har en unik mulighet til å trene og håper å miste minst mulig av utdannelsen sin. Han har ett år igjen ved akademiet og har altså ikke avsluttende eksamener før neste år. Like fullt bekymrer han seg litt for situasjonen, ettersom utøvende kunstnere er blant dem som blir hardest rammet av den pågående krisen.

– Situasjonen er verre for dem som er i trinnet over meg. De kastes ut i et nedstengt jobbmarked som allerede er veldig utfordrende. Jeg håper og tror at situasjonen vil bedres til neste år når jeg skal søke jobb.

Publisert: 09.04.20 kl. 19:54

Mer om Karantene Moskva Coronaviruset Student Undervisning

Fra andre aviser