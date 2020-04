EKSENTRISK KARAKTER: Joe Exotic eller Joseph Allen Maldonado-Passage, som er hans egentlige navn, er en sentral skikkelse i Netflix-suksessen «Tiger King». Foto: Netflix US

Norske Kim med i Tiger King-produksjonen: – Den villeste historien jeg har hørt

Den norske filmfotografen Kim Krohn Berle (31) skjønte han var med på en helt vill historie, da opptaket av åpningsscenen i dokumentar-fenomenet «Tiger King» ble spilt inn i Oslo i fjor.

Nå har dokumentarserien «Tiger King» blitt et fenomen verden over etter at den ble sluppet på Netflix denne våren.

– Det har vært rart å sitte på historien om Joe Exotic i et år uten at noen tar referansene, sier Kim Krohn Berle til VG.

Han vet at det nå har forandret seg helt etter at seerne har blitt bergtatt av galskapen som utspiller seg i serien, som omhandler folk som eier tigre, løver og private dyrehager i USA.

Serien inneholder også en rekke eksentriske personer, intriger, dop, sex og flere sterke scener. Selv USAs president Donald Trump fikk nylig spørsmål om en av seriens hovedkarakterer, Joe Exotic, under en av hans daglige pressekonferanser om corona-situasjonen i USA.

«HOLY SHIT»: – Da vi sto utenfor etter opptaket og pratet sa vi «holy shit», hva var det vi hørte akkurat, sier filmfotografen Kim Krohn Berle, en av to personer i den norske avdelingen av produksjonen. Foto: Privat

Berle, som til vanlig jobber som filmfotograf i Oslo, var en av to bidragsyterne i den norske delen av produksjonen av den spinnville dokumentarserien. Selv var han med som teknisk ansvarlig på filmopptaket av Rick Kirkham, produsent og en av de eksentriske hovedkarakterene i serien, som har blitt en snakkis verden rundt denne våren.

– Jeg skjønte det var noe spennende da en erkeamerikansk karakter med cowboyhatt satte seg ned foran oss og sa «now listen, boys». Det var bare å sette seg ned å høre på den ville historien, sier Berle til VG om filmopptaket med Rick Kirkham, som ble gjennomført på Valkyrien Restaurant i Oslo i fjor.

Kirkham har selv et ellevilt liv bak seg med rus, gisseldrama og kjendishistorier før han bosatte seg i Bodø.

Opptaket og historien de fikk servert ble blant annet til åpningsscenen i serien, som startet introduksjonen til galskapen i dokumentarserien.

– Da vi sto utenfor etter opptaket og pratet sa vi «holy shit», hva var det vi hørte akkurat, sier Berle, som var en av to personer i den norske avdelingen av produksjonen.

De forsøkte å søke etter de uvanlige personene og konfliktene de akkurat hadde blitt fortalt om inne på restauranten, men fant begrenset med informasjon på nettet.

– Det er nok den villeste historien jeg har hørt, definitivt, sier Berle.

Nå er resultatet av de ville historiene blitt at Tiger King er blitt omtalt som den mest strømmede Netflix-serien i Norge den siste tiden, og en enorm suksess.

Opptakene med Rick Kirkham ble et av de bærende elementene i den ville historien i dokumentarserien.

Kirkham hjalp tidligere Joe Exotic, eieren av en av de private dyrehagene i serien, med å lage TV-programmer for å gjøre dyrehagen mer populær. Til VGTV sier Kirkham at han «solgte sin journalistiske integritet» da han fortsatte å filme Joe Exotic, selv etter han visste hva som foregikk i dyrehagen.

– Det er det jeg har prøvd å tilgi meg selv for de siste fem årene, sier han.

Berle fikk oppdraget gjennom kontakter i Nydalen i Oslo og fikk da vite at den kjente produsenten Chris Smith, som har vært nominert til den prestisjetunge Emmy-prisen tre ganger, skulle til Norge å gjøre opptak.

– Produsenten som var med oss sa at det dette kommer til å bli stort. Du får en liten følelse når du hører historier som er så ekstreme, sier Berle.

KIRKHAM: Produsent Rick Kirkham i Oslo. Foto: VGTV

– Hva tenker om at «Tiger King» nå har blitt en suksess hele verden snakker om?

– Jeg kan ikke ta noe som helst ære for dette. Jeg jobber i filmbransjen og da er man innimellom med på ulike prosjekt. Men det er veldig gøy ha navnet på dette prosjektet, sier Berle.

Han fikk selv ikke vite noe om innholdet i serien selv før den ble sluppet på Netflix. Hva som skulle formidles på skjermen og bakgrunnsmaterialet ble holdt strengt hemmelig av regissørene.

– Hva syns om serien selv?

– Jeg syns den var veldig underholdende, sier Berle.

