PÅGREPET: A$AP Rocky ble natt til onsdag pågrepet og mistenkt for grov vold i Sverige. Onsdag avlyste han sin opptreden i Norge. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Ingen erstatter for A$AP Rocky på Kadetten: Festivaldeltagere kan kreve pengene tilbake

Arrangøren har jobbet febrilsk, men har gitt opp håpet om å få inn en erstatter for den amerikanske rapartisten.

Onsdag ble det kjent at artisten Rakim Mayer, bedre kjent som A$AP Rocky, avlyser onsdagens konsert på Kadetten Music Festival i Sandvika utenfor Oslo. Bakgrunnen er at artisten, ifølge Aftonbladet, mistenkes for grov vold etter sin opptreden på musikkfestivalen Smash på Olympiastadion i Stockholm.

A$AP Rocky slipper tidligst ut torsdag, og var derfor nødt til å avlyse opptredenen i Norge.

Ingen erstatter

Til VG forteller presseansvarlig for Kadetten, Inger Bråten, at arrangøren i flere timer har jobbet febrilsk med å få inn en erstatter.

– Vi våknet til nyheten om det som skal ha skjedd i Sverige, og begynte å ringe rundt til agenter og så videre for å få en bekreftelse på om han ville komme hit eller ikke. Vi fikk den endelige bekreftelsen en drøy halvtime før vi sendte ut pressemeldingen klokken 14.45. Etterpå samlet vi troppene for å prøve å finne en erstatter, forteller Bråten.

Like før 16.30 får VG opplyst av arrangøren at de har gitt opp håpet om å få inn en erstatter for A$AP Rocky.

Se video av A$AP Rocky-slagsmålet her:

– Per nå har vi ingen forhåpninger om at det lar seg gjøre. Derfor jobber vi heller mot utvidet sett for dem som allerede spiller på festivalen denne dagen, sier Bråten.

Får refundert billettene

Den 30 år gamle rapartisten var selv inne som erstatter for headlineren Chance The Rapper, som avlyste sin konsert i juni.

– A$AP Rocky ble hentet inn så sent som i forrige uke, så heldigvis har vi solgt mange av billettene på bakgrunn av andre artister enn ham.

– Vil festivaldeltagere likevel kunne kreve pengene tilbake på bakgrunn av avlysningen?

– Ja, publikummere med dagspass vil få refundert sine billetter om ønskelig. Dette gjelder ikke dem som har festivalpass, opplyser Bråten.

Video sirkulerer på nettet

En video av tirsdagens slagsmål har fått mye oppmerksomhet – både i sosiale medier og i internasjonale medier. I videoen ser man det som angivelig er rapperen kaste en annen mann i bakken. Deretter begynner tre andre personer å slå og sparke mannen mens han ligger nede.

En annen video som sirkulerer onsdag, viser det som skal være forløpet til slagsmålet. Den viser at Mayers folk diskuterer med en mann på gaten og ber ham forlate stedet.

Mayer selv ser i linsen og sier at de ikke ønsker noen problemer, men at de andre følger etter dem.

Ytterligere tre medlemmer av A$AP Rockys crew skal ha blitt pågrepet i løpet av natten.

Slagsmålet skal ifølge svenske Expressen ha skjedd søndag kveld.

Publisert: 03.07.19 kl. 17:00