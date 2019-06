ENKE: Roger Moore og svensk-danske Christina «Kiki» Tholstrup i Berlin i 2009. Foto: Gero Breloer / AP

Offentlig skittentøyvask mellom Roger Moores enke og hennes egen sønn

To år etter at James Bond»-stjernen Roger Moore døde, bekymrer enkens sønn seg for at moren er i ferd med å bli frarøvet sin formue.

Svensk-danske Christina «Kiki» Tholstrup (78) ble enke da britiske Moore døde våren 2017. Hun har blitt boende i Monaco, der de hadde sin base. Den siste tiden har imidlertid forholdet mellom Tholstrup og hennes sønn fra et tidligere ekteskap, Hans Christian Knudsen (44), blitt svært betent.

Både mor og sønn har uttalt seg detaljert i danske Extra Bladet, blant annet gjennom skriftlige brev til avisen. Beskyldningene de to retter mot hverandre, er også fanget opp av britiske Daily Mail.

Sønnen hevder nemlig at morens angivelig tette kontakt med sin danske advokat og økonomiske rådgiver Per Troen (63), gjør at hun ikke lenger er i stand til å styre sin egen formue. Knudsen hevder at Tholstrup blir utnyttet av sin samarbeidspartner, at hun de siste par årene skal ha strødd om seg med svimlende summer, og at hun «dessverre skriver under på alt Sveits-baserte Per Troen legger frem for henne».

Enkens sønn påstår i tillegg at det er overført store summer til advokatens konto – av ulike årsaker.

Sønnen fikk i mai i år medhold fra retten i Monaco om at domstolen skal sette moren under en vergeavtale. Hun på sin side har anket beslutningen.

Mens Knudsen beskriver sin mor som en «elskelig kvinne, som ikke har hatt behov for å fordype seg i økonomiske forhold». Han hevder at hun nå er i ferd med å bli frarøvet sin formue. Tholstrup på sin side mener at sønnen med sine uttalelser umyndiggjør henne og fremstiller henne som «om hun ikke er ved sine fulle fem».

– Men det er ikke sant. Jeg vet nøyaktig hva jeg foretar meg, og hvor pengene mine befinner seg, sier hun til Ekstra Bladet.

Sønnen påpeker at politiet har etterforsket saken, og at «man ikke blir satt under økonomisk verge uten spesielt tungtveiende grunner».

Han hevder også at morens skriftlige utspill, der han selv får passet kraftig påskrevet, bærer preg av at hun ikke har formulert dem selv.

Året før Moore gikk bort, mistet Tholstrup sin 46 år gamle datter i kreft. Også hun skal ha etterlatt sin mor store summer i arv.

Per Troen har ikke ønsket å stille til intervju hos Ekstra Bladet, men han skriver i en e-post til avisen at han konsekvent aldri uttaler seg i mediene om sine klientforhold.

«De udokumenterte beskyldningene Hans Christian Knudsen fortsetter å komme med, mot meg som person og min virksomhet, har ingen ro i virkeligheten, skriver han.

Bond-veteranen skal ha etterlatt seg en formue på nærmere en milliard kroner. Hvordan arven ble fordelt mellom enken og hans barn fra tidligere forhold, er ikke kjent.

Moores tre barn, tre barn Deborah, Geoffrey og Christian, meldte etter sin fars bortgang at de ville konsentrere seg om å støtte enken.

Moore giftet seg med Tholstrup i 2002, men de hadde kjent hverandre i en årrekke, fordi de hadde vanket i samme vennekrets. Tholstrup var Moores fjerde kone, mens hun hadde to andre ekteskap bak seg. Hun endte som enke alle tre gangene.

Moore spilte i syv Bond-filmer, den siste i 1985, «A View To A Kill».

Fra 1945 til 2013 medvirket Moore i over 50 filmer. På sekstitallet fikk han et gjennombrudd i TV-serien «Helgenen», hvor hans karakteristiske spillestil ble etablert.

