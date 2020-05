SÅRBAR TID: Prinsesse Märtha Louise sier også at det har vært ekstra belastende med medieomtale der hun ikke har medvirket etter at den tidligere ektemannen Ari Behn døde. Foto: Frode Hansen

Märtha Louise kritiserer paparazzi-bilder

Prinsesse Märtha Louise kritiserer blant annet innpåslitne paparazzier, og sier det har vært ekstra belastende etter eksmannen Ari Behns død. – Det er veldig belastende.

Thea Rosef

NTB

I podkasten «Tut og mediekjør» kritiserer prinsesse Märtha Louise blant annet noen paparazzi-bilder som ble tatt av henne og sjaman Durek på Hawaii i februar.

I episoden diskuteres prinsessens forhold til pressen.

– De ble tatt uten at vi ante at de var der. Pressen gir seg ikke til kjenne, de ligger langt unna, vi aner ikke hvor de var eller hvem som tok bildene. Så kommer det mange sider derfra, sier prinsessen.

– Det var jo veldig tett opptil Aris død, og for barna å se dette på forsiden uke etter uke, igjen og igjen, er veldig belastende akkurat i denne perioden.

Se og Hør publiserte bildene fra Hawaii i februar.

Ansvarlig redaktør Ulf André Andersen forteller at bakgrunnen for saken var spekulasjoner om at forholdet mellom prinsessen og sjaman Durek var over.

– Se og Hør sine bilder fra Hawaii viste at det ikke var tilfelle. Bildene er tatt på offentlig strand og det er derfor påregnelig å bli tatt bilde av. Ingen barn er avbildet. Vi prøver alltid å ta hensyn til barn, og det mener vi at vi har gjort her, sier Andersen.

– Tok dere med i betraktningen at dette var en tøff tid for familien?

– Ja, det var også med i betraktningen. Både Märtha Louise og Durek er selv aktive på sosiale medier, hvor de har mange følgere, derfor mente vi at vi kunne trykke bildene.

Andersen sier han har forståelse for at det er en vanskelig tid.

– Vi hører selvfølgelig hva prinsessen sier og vurderer det hele tiden.

– Skjer altfor ofte

Utgangspunktet for intervjuet i podkasten er en større sak i Dagbladet denne uken om Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett, uten at hun selv medvirket i saken.

– Dette er dessverre noe som skjer altfor ofte. Og særlig nå i denne sårbare tiden som jeg og hele min familie har vært i nå etter Aris død. Det har vært veldig mye, og det har vært en ekstra påkjenning. Det må jeg bare si, sier hun i podkasten.

– Er det sånn at pressen bestemmer at de skal eie min historie, eller er det sånn at jeg eier min historie? spør hun.

– Her er det et etisk dilemma for meg. Jeg mener at jeg eier min historie. Jeg mener at jeg også eier rettigheten til å bestemme hvor jeg kommer med et intervju.

les også Märtha åpner opp om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet sier i den samme podkasten at utgangspunktet deres er å få personene til å medvirke i sakene de skriver.

– Noen ganger ønsker ikke personene å bidra til saken. Da blir det en vurdering fra sak til sak hva man skal skrive, skal man publisere og så videre. I dette tilfellet der vi har en sak om Märtha Louise, så mener vi at de to og forholdet mellom de to er en sånn type sak der vi kan publisere uten at de medvirker, sier Hansen.

