KLARE: Influencerne Vita og Wanda stilte godt forberedt til tur med veteranen Lars Monsen, og øvde på kart og kompass i forkant. Foto: Håvard Jenssen/NRK

Vita og Wanda er blant kjendisene som skal på tur med Monsen: – Ut på tur med ærefrykt

Denne høsten får TV-seerne følge med Lars Monsen (57) på tur igjen. Med seg har han en rekke kjente fjes som turfølge.

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi (28) snakker med VG over telefon fra Flekkefjord hvor de er på fjelltur. Men i høst blir de å se på en helt annen tur, som deltagere i NRK-programmet «Med Monsen på villspor».

Hvordan er det egentlig å legge ut på tur med veteranen Lars Monsen (57)?

– Vi la ut på tur med ærefrykt. Turen ble alt utenom det vi hadde forestilt oss. Jeg trodde at han skulle være litt streng, men det ble en av de morsomste turene jeg har vært på noen gang, sier Wanda Mashadi.

Fem år er gått siden TV-seerne sist fikk bli med Lars Monsen «på villspor». I tredje sesong har programskaperne gjort en vri: Monsen skal denne gangen ikke på tur helt for seg selv, men får med seg kjente fjes som turfølge.

Fysiske utfordringer

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi var i forkant klare på at de ønsket å stille forberedt. De forteller at det særlig var en ting som måtte tas tak i, nemlig kart og kompass.

– Det er ikke akkurat noe vi bruker ofte, sier Wanda.

– Vi følte begge at vi er i god nok fysisk form og at vi er sterke psykisk, særlig når vi er sammen. Men kart og kompass var noe vi måtte øve på. Jeg ringte Thomas Alsgaard som jeg var på «71 grader nord» med, og sa at vi trengte et kurs, sier Vita.

Gjennom deltagelsen i TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen» denne vinteren og våren beviste tvillingene at de gjerne tar en fysisk utfordring. Det sto ikke på innsatsen i programmet, hvor Wanda endte i rollestol etter utslagskampen og søsteren Vita gikk til hun stupte.

– Jeg skjønner vel egentlig ikke hva jeg takker ja til før jeg faktisk står i det, sier Vita om deltagelsen i «Kompani Lauritzen». Hun legger ikke skjul på at det ga mersmak:

– Vi liker å bli utfordret, og er glad i fysiske utfordringer. «Kompani Lauritzen» var noe av det råeste jeg har gjort på TV, så etter det begynte jeg å tenke på hva som kunne toppe det. Da jeg fikk forespørsel om å bli med på tur med Lars Monsen, visste jeg at jeg måtte gjøre det.

– Hyggelig med følge

Turveteranen Lars Monsen, som stort sett bare er vant til å ha hunder som selskap i villmarken, har satt stor pris på selskapet, sier han i en pressemelding fra NRK.

– Å få med følge på turene har bare vært kjempetrivelig, sier han, og konstaterer at det blir mer humor og latter når man er flere på tur sammen.

PÅ TUR: Jon Almaas, Staysman, Vita og Wanda, Herman Flesvig, Bård Tufte Johansen og Silje Gran-Olsen skal alle på tur med Lars Monsen. Foto: NRK

– Det viktigste er uansett at jeg havner på tur med noen som er spennende å lære å kjenne, og det har det virkelig vært. Samtlige av gjestene har vært interessante personer som har mye å bidra med, både når det gjelder gode samtaler og på villmarksaktivitetene, sier Monsen.

«Med Monsen på villspor» sendes i fem programmer fredager på NRK 1. Kjendisene Jon Almaas, Vita og Wanda, Herman Flesvig, Staysman, Bård Tufte Johansen og Silje Gran-Olsen er med i hvert sitt program.

Første program sendes fredag 28. august på NRK1 med Almaas som førstemann ut. Deretter følger Vita og Wanda fredag 4. september.

Publisert: 13.08.20 kl. 07:00

