TILTALT: Lori Loughlin og ektemannen Mossimo Giannulli (til venstre) er tiltalt for hvitvasking etter at de skal ha betalt bestikkelser for å få sine to døtre inn på et rolag på universitetet. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

College-skandalen: Siktet for hvitvasking

Flere kjente personer, deriblant to Hollywood-skuespillere, ble i mars tiltalt for å ha svindlet seg til skoleplasser til barna sine. For 16 av dem er siktelsen nå utvidet til også å gjelde hvitvasking av penger.

Nå nettopp







Det skriver nyhetsbyrået AP.

Det er blant andre skuespilleren Lori Loughlin og hennes designer-ektemann Mossimo Giannulli som nå også er siktet for hvitvasking.

Loughlin er blant annet kjent fra tv-serien «Under samme tak» hvor hun spilte rollefiguren Becky.

Innrømmet juks

Onsdag valgte flere av foreldrene å innrømme opptaks-jukset, som skal ha foregått ved at det ble betalt bestikkelser for at barna skulle komme inn på eliteuniversiteter som Yale og Stanford.

Én av dem som valgte å tilstå er «Frustrerte fruer»-stjerne Felicity Huffman (56).

INNRØMMET SKYLD: Felicity Huffman under høringen i Boston forrige uke. Foto: KATHERINE TAYLOR / EPA

Loughlin og ektemannen skal derimot ikke være blant foreldrene som har innrømmet svindelen.

Ekteparet skal ifølge myndighetene ha betalt 500.000 dollar, snaue 3 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på rolaget til University of Southern California, til tross for at ingen av dem drev med roing, skriver NTB.

les også TV-stjernene Felicity Huffman og Lori Loughlin kan bli dømt til fengsel

Kan risikere fengsel

Tiltalene går også ut på at flere eksamener før opptak skal være utført av en annen enn studentene selv. I tillegg til at det skal være inngått avtaler om å jukse med eksamensbesvarelser.

Etterforskningsoperasjonen har fått navnet «Operation Varsity Blues».

Både Huffman og Loughlin møtte i retten i Boston forrige uke. Det ble da meldt at påtalemyndigheten ville be om fengselsstraff for alle de involverte i saken, og at strafferammen er på mellom seks måneder og to år.

Det er usikkert om Huffman har fått tilbud om en tilståelsesavtale for å unngå åpen rettssak.

Publisert: 10.04.19 kl. 07:43