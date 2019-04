KJÆRESTER: Den nye kjæresten til Olaf Thommessen (52) er gründer og konsulent. Foto: Mattis Sandblad / VG

Olaf Thommessen (52) med ny kjæreste på TV-premiere

OSLO (VG) Den tidligere politikeren avslører at han har funnet kjærligheten med gründer Malin Sjoner (32).

Tirsdag kveld var det premierefest for krimserien «Wisting». Under premierefesten har Olaf Thommessen (52) tatt med seg sin nye kjæreste Malin Sjoner (32).

Finansmannen forteller at paret har vært sammen en god stund.

– Vi har vært sammen lenge nok til at vi kommer hit sammen, sier Thommessen til VG.

Den nye kjæresten til 52-åringen er både konsulent og gründer.

– Hvordan ble dere kjent?

– Vi møttes gjennom flere bekjente, forteller han.

Olaf Thommessen har tidligere vært gift med supermodell Vendela Kirsebom (52). Det tidligere ekteparet gjorde det slutt i 2007 etter å ha vært sammen i elleve år. Sammen har de to barn.

Den tidligere Venstre-nestlederen er i dag administrerende direktør av Bedriftsforbundet. I tillegg er Thommessen styreleder i organisasjonen Ecpat, som er en organisasjon som arbeider mot overgrep mot barn, barneprostitusjon og menneskehandel.

Omdiskutert krimserie

Krimserien «Wisting» er en av Norges største TV-satsinger, som har hatt et budsjett på over 110 millioner kroner. Serien har fått kritikk for et stort overforbruk, som førte til en budsjettsprekk på et titall millioner kroner, ifølge Dagbladet.

– Hvis jeg skal sammenligne produksjonen av «Wisting» med mye annet jeg har vært med på, så har «Wisting» gått på skinner, forteller skuespiller Sven Nordin (62) til VG under premierefesten.

Nordin har rollen som politietterforsker William Wisting, som er kjent fra krimbøkene til forfatter Jørn Lier Horst (49).

– Jeg ble nokså avslappet da jeg leste manuset, forteller Jørn Lier Horst til VG, som legger til at han allerede har sett flere episoder og er fornøyd med resultatet.

Publisert: 09.04.19 kl. 22:02 Oppdatert: 09.04.19 kl. 22:50