The Rolling Stones utsetter turné - Mick Jagger trenger medisinsk behandling

Den verdenskjente vokalisten beklager for fansen på Twitter.

Rockerne i The Rolling Stones skulle opprinnelig starte på sin USA- og Canada-turné i neste måned, med start i Miami 20. april. Nå er hele turneen satt på vent, bekrefter bandet på Twitter.

«The Rolling Stones må dessverre utsette USA- og Canada-turneen. Vi beklager de ulempene dette medfører for alle som har billetter til showene, men ber dere om å ta vare på billettene ettersom de vil være gyldige på de nye datoene, som vil bli offentliggjort om kort tid», skriver bandet, som videre opplyser at vokalist og frontfigur Mick Jagger (75) er syk og trenger oppsyn av lege.

«Mick har blitt rådet av sine leger til ikke å turnere akkurat nå, siden han trenger medisinsk behandling. De har rådet ham til å bli helt frisk og at han på den måte kommer seg tilbake til scenen så fort som mulig».

75 år gamle Jagger gir, også det på Twitter, uttrykk for at han er svært lei seg for at bandet må utsette konsertene.

«Beklager til alle våre fans i USA og Canada som allerede har skaffet seg billetter. Jeg virkelig hater å skuffe dere på denne måten. Jeg er helt fra meg for at vi må utsette turneen, men vil jobbe knallhardt for å komme meg tilbake på scenen så fort som mulig. Igjen, unnskyld til dere alle sammen», skriver han.

Flere bekymrede fans sender nå lykkehilsener til musikklegenden.

«Dette er bekymringsfullt», skriver én, mens en annen oppfordrer Jagger til å bli fort frisk.

Den forestående, og nå utsatte, Rolling Stones-turneen, består av 17 konserter i perioden 20. april til 29. juni. Bandet, som er godt erfarne og ga ut sitt første album i 1964, har en kombinert alder på hele 296.

