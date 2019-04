DØD: Gunnar overlevde fem vintre utendørs i Moss. Foto: TORBJØRN EKELUND/HARVESTMAGAZINE.NO

Kjendis-papegøyen Gunnar fra Moss er død

Har levd utendørs i Moss i fem år. I dag ble han funnet død på en parkeringsplass i byen.

Ifølge Moss Avis ble den indiske halsbåndparakitten Gunnar funnet livløs på parkeringsplassen i Kongens Gate torsdag morgen.

Avisen skriver at forbipasserende reagerte med forskrekkelse.

– Nei, nei, nei, utbryter en av dem når hun får se den grønne papegøyen ligge der.

Det skal være uklart om han døde av påkjørsel, eller om han har blitt påkjørt i etterkant av sin bortgang.

HOLDT UT: Kulden var tilsynelatende ikke noe problem for den indiske halsbåndparakitten. Foto: TORBJØRN EKELUND/HARVESTMAGAZINE.NO

Gunnar har blitt noe av en kjendis og by-kjæledegge i løpet av de fem årene han har ferdes i det fri – på iskald vinter så vel som mer papegøyevennlig sommer.

Han var av en art som til vanlig observeres mest i tropiske strøk i Asia og Afrika.

Forfatteren Torbjørn Ekelund driver naturmagasinet Harvest. I februar brukte han fem timer i Moss på å finne Gunnar – og fikk uttelling.

Ifølge Ekelunds reportasje i Harvest rømte Gunnar fra buret og eieren sin i Rygge på sensommeren i 2014, hvorpå han tok seg til Moss og antagelig fant ut at det var et dugandes sted for en papegøye å holde til på helårsbasis.

Alene i verden

«Du holder deg i Moss. Byen er full av fugler, duer, spurver, kråker, skjærer. De er tilpasset det kalde klimaet, de lever i flokker, men du får ikke være med. Hver gang du prøver å ta kontakt, jager de deg skrikende vekk. Du er alene i verden. Det finnes ingen andre av din slekt i Moss. Du vil aldri finne deg en make, aldri få noen avkom, og til slutt skal du dø», skrev Ekelund i Harvest.

Han har nå tatt til orde for kronerulling blant mossingene, for å finansiere et minnesmerke for Gunnar.

UTSTØTT: Fargesterke Gunnar prøvde å bli venn med de andre, mer grå fuglene, men fikk ikke være med i gjengen. Foto: TORBJØRN EKELUND/HARVESTMAGAZINE.NO

– Buret hans veltet og åpnet seg ute på plenen. Da kom han seg ut, og han ville rett og slett ikke inn igjen, fortalte Gunnars tidligere eier Åsmund Enoksen til NRK i januar.

– Det var antagelig bra at han kom seg ut mens det fortsatt var varmt, slik at han fikk tilpasset seg kulden gradvis. Men jeg var overrasket da han overlevde den første vinteren.

