ENGASJERT: Leonardo DiCaprio på scenen under Global Citizen Festival i New York 28. september. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Leonardo DiCaprio svarer på Jair Bolsonaros anklager

Brasils president kritiserte Leonardo DiCaprio for å ha donert penger til organisasjoner som han mener står bak noen av brannene i Amazonas. – Det stemmer ikke, svarer Hollywood-stjernen.

– Fremtiden til disse uerstattelige økosystemene er i fare og jeg er stolt over å stå sammen med gruppene som beskytter dem. Selv om de er verdige støtte, finansierte vi ikke de nevnte organisasjonene.

Det skriver Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio i en uttalelse publisert på Instagram. Innlegget er et svar til anklagene fra Brasils president, som fredag hevdet at skuespilleren har donert penger til organisasjoner som han mener står bak noen av brannene i Amazonas.

– DiCaprio er en kul fyr, er han ikke? Gir penger for å sette regnskogen i brann.

Selv om han mener organisasjonene Brasils president refererer til «er verdig støtte», har de ikke blitt finansiert av DiCaprios miljøorganisasjon, skriver DiCaprio i sitt svar:

Skuespillerens miljøorganisasjon har donert 5 millioner dollar for å beskytte regnskogen i Amazonas etter brannene i juli og august, som ødela store områder.

– I det som nå er en krisetid for Amazonas, støtter jeg Brasils folk i deres arbeid for å redde deres naturlige og kulturelle arv, skriver DiCaprio videre på Instagram.

Bakgrunnen for Bolsonaros uttalelser er to politirazziaer i hovedkvarterene til to frivillige organisasjoner i delstaten Pará i Brasil. Flere frivillige brannmenn ble pågrepet og senere løslatt. Brannmennene nekter for å ha gjort noe galt.

Lokalt politi sier at organisasjonene mistenkes for å ha stiftet branner for å skaffe seg selv midler, skriver NTB. Den føderale påtalemyndigheten sier imidlertid at deres etterforskning av brannene tyder på at det er lokale utbyggere som står bak.

Publisert: 02.12.19 kl. 05:46