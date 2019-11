SLITER: «Blondinbella», her avbildet under et intervju med VG for en tid siden. Foto: Jan Johannessen / VG

Isabella «Blondinbella» Löwengrip: – Som kniver i magen

Den svenske influenseren og businesskvinnen (29) åpner opp om helseproblemene i nytt blogginnlegg.

Nå nettopp

Löwengrip, best kjent som «Blondinbella», opplever tøffe tak. Forretningskvinnen har de siste par årene gått på den ene økonomiske smellen etter den andre. Nylig ble det klart at hun må selge luksusvillaen hun kjøpte for kun ett år siden. Også på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent, i tillegg til at hun er blitt beskyldt for å jukse med tall.

les også Nakencover, drapstrusler og tøffe ungdomsår: Ny uro rundt svenske«Blondinbella»

I et ferskt innlegg på bloggen forteller 29-åringen at hun får oppfølging av profesjonelle, og at hun trenger beroligende piller samt andre medisiner for både søvnløshet og magekatarr. Private leger og psykologer hjelper henne med både fysisk og psykisk krisehåndtering, betror Blondinbella.

Bloggkjendisen, tidligere utnevnt til svensk næringslivs mektigste kvinne av Veckans Affärer, skriver at hun av erfaring vet når hun «befinner seg på grensen», noe hun mener hun gjør nå.

«Nå er jeg kommet til et punkt, hvor det kjennes som kniver i magen fra ettermiddag til kveld, noe som betyr at jeg må gjøre jobben halvveis liggende», skriver hun.

les også Dorthe intervjuet Sophie Elise: Langt over streken, mener presseekspert

«Livet mitt er så ekstremt akkurat nå med all medieoppmerksomheten, samtidig som jeg skal unngå konkurs. Derfor har jeg hatt behov for et medisinsk team som skal få meg på føttene igjen», forklarer hun.

Löwengrip forteller at hun i tillegg sliter med å få i seg mat, og at det er vanskelig å beholde det lille hun spiser. Hun sier at hun klok av skade vet at hun må ta det med ro for å unngå å havne på sykehus i mange dager.

«Det har jeg ikke råd til», skriver hun og forteller at hun må sørge for at kroppen orker noen måneder til, fordi det ennå gjenstår mye før de har klart å få businessen på rett kjøl.

les også Sier hun ble oppsøkt av ukjente folk hjemme

I blogginnlegget reflekterer Blondinbella over hvor annerledes det hadde vært om hun hadde «en normal jobb», for da kunne hun sykmeldt seg i noen måneder. Nå regner tobarnsmoren med at dersom hun hadde forsvunnet i noen uker, så ville selskapet hennes ha gått dukken i mellomtiden.

Bloggerens selskap ble tidligere anslått å ha en verdi på opp mot 400 millioner kroner.

Publisert: 27.11.19 kl. 10:04

Mer om