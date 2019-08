SJEKKER INN: Brødrene Daniel og Pierre Louis Olsson deltar sammen i den andre sesongen av «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

Pierre Louis Olsson og broren Daniel klare for «Ex on the beach»

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren bekrefter at navnet til hans «Skal vi danse»-klare ekskjæreste Isabel Raad ble overlevert til TV-produksjonen. – Jeg visste at hun sannsynligvis ikke ville blitt med, sier han.

For mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Pierre Louis Olsson (26) ble for alvor kjent da han i 2015 deltok i TV3-programmet «Paradise Hotel». Der ble han også kjent med blogger og «Skal vi danse»-deltager Isabel Raad (26). De ble etter hvert kjærester, men i fjor sommer ble det imidlertid omsider slutt mellom de to.

Nå er imidlertid «Paradise»-Pierre klar for nye eventyr – i programmet «Ex on the beach». Han kommer inn som eks sammen med sin bror Daniel (27) etter noen få uker.

LES OGSÅ: Homofile Andreas deltar i «Ex on the beach»

les også Realitykjendis fødte i klesskap

– Det var en spesiell følelse, det er ikke så ofte én får sånne sjanser sammen med sin bror, forteller Pierre, som har tette bånd til broren, til VG.

– Vi har et veldig nært forhold, vi er på et vis bestevenner.

Det er Daniel helt enig i.

– Vi er brødre og kompiser. I dagens samfunn er det vanskelig å stole på folk, spesielt med tanke på sosiale medier og slikt. Da er det bra å ha én på laget ditt, som du kan prate med. Han er som min lille «polis», erkjenner han.

I SAMLET TROPP: Richard Liedholm, Johanne Aasgaard, Ulrik Giske, Siv Meyer, Henrik Grønvik, Therese Pedersen, Andreas Østerøy og Victoria Øren Hammer deltagerne som sjekker inn fra dag én i «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

Tirsdag møtes samtlige deltagere i den andre sesongen av Discoverys skandaleomsuste realityprogram til fest og for å se den første episoden på et utested i Oslo.

26-åringen forteller at deltagerne som allerede var i villaen, fikk seg en liten «støkk» da de så hvem det var som ankom.

– De ble helt stille i noen dager, jeg tror de var litt redde for oss. De fleste visste jo om meg fra «Paradise Hotel» og så videre, sier «Ex on the beach»-deltageren, som mener det er spesielt én ting som skiller det å delta i «Ex on the beach» og «Paradise Hotel».

– Man kommer veldig tett på hverandre i begge programmene, men i «Ex on the beach» kan man klikke på andre uten å være redd for å bli sendt hjem. Og om folk synes den første sesongen var drøy, kan jeg love at denne blir mye drøyere.

VAR KJÆRESTER: Pierre Louis Olsson har tidligere vært kjæreste med «Skal vi danse»-aktuelle Isabel Raad. Raad blir imidlertid ikke å se i «Ex on the beach». Foto: Trond Solberg

Før man får lov til å delta i «Ex on the beach», må man levere en liste med navn på sine ekser til produksjonen. Til VG bekrefter Pierre at navnet til ekskjæresten Isabel Raad sto på listen han leverte fra seg.

– Ja, hun sto på lista. Jeg visste at hun sannsynligvis aldri ville blitt med, hun har så mye annet å holde på med. Men om hun ville, så var det bare å komme, sier han med et smil.

FEST OG MORO: Alkohol står høyt i kurs i «Ex on the beach», og brødrene Daniel og Pierre ser ikke ut til å ha store problemer med det. Foto: Toke Mathias Riskjær

For ordens skyld: Isabel Raad kommer ikke inn i «Ex on the beach»-villaen. VG har vært i kontakt med Raad, som ikke ønsker å kommentere ekskjærestens deltagelse.

– Hvor mange ekser hadde du på lista, Pierre?

– Haha, det vil jeg ikke si så mye om. Men det er klart, man må jo ha noen navn så produksjonen har litt å velge i. Man må nok skrive ned i hvert fall ti navn. Og det er vanskeligere enn man tror å komme på ti stykker, sier Pierre Olsson til VG.

Ifølge Daniel Louis Olsson hadde han i utgangspunktet takket ja til å delta i «Paradise Hotel», som ble spilt inn på cirka samme tid som «Ex on the beach».

– Men så kom tilbudet om å være med her sammen med broren min. Jeg har hatt Denguefeber tidligere, og skyldte på at jeg var redd for å få det igjen. «Paradise»-produksjonen tok nok den nyheten som at det var bra for helsen min å ikke være med. Det var bare en unnskyldning fra min side, jeg kunne jo ikke si at jeg heller skulle være med på «Ex on the beach», forteller han til VG.

Den andre sesongen av «Ex on the beach» har premiere på FEM strømmetjenesten DPlay tirsdag kveld.

Publisert: 20.08.19 kl. 19:00