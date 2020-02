FILMEN: Meryl Streep og Pierce Brosnan i filmen «Mamma Mia!» i 2008. Foto: UiP/Filmweb

Setter opp ny «Mamma Mia!» i Oslo

Folketeateret gjentar musikalsuksessen etter mer enn ti år. Snart starter jakten på nye sangere og skuespillere.

11 år har gått siden musikalen basert på ABBAs hitlåter trakk fulle hus på Folketeateret i hovedstaden, da med blant andre Heidi Gjermundsen Broch og Mari Lerberg Fossum i to av de mest sentrale rollene.

I 2009 ble premierebillettene revet unna på en halv time. Totalt kunne teateret telle 10.000 solgte billetter på én dag.

– Dette er en av verdens mest ettertraktede musikaler, og vi har jobbet iherdig for å kunne sette den opp på Folketeateret igjen. Daglig får vi forespørsler fra publikum om «Mamma Mia!», sier Karianne Jæger, executive produsent i Scenekvelder, til VG.

Premieren for forestillingen blir 11. februar neste år.

Ny talentjakt

Hun forventer stor pågang av utøvere når de snart inviterer til audition. Både kjente og ukjente oppfordres til å melde sin interesse.

– Vi vet at mange talenter og profesjonelle utøvere har et nært forhold til denne musikalen. Derfor forventer vi pågang fra både etablerte og mindre kjente artister og skuespillere. Vi er åpne for begge deler, sier Jæger.

Billettene legges ut for salg allerede denne uken, altså før det er kjent hvem som skal spille hovedrollene. Arrangørene har is i magen.

– Ja, med garantier fra både Scenekvelder i Norge og internasjonal rettighetshaver, kan vi gi tydelige forsikringer om at casten kommer til å møte alle forventninger, svarer produsenten.

Scenekvelder sto også bak «Les Misérables» og «The Sound of Music». Det er også de som arrangerer «Chess», som har premiere på samme teater 13. februar.

Over 20 år etter den aller første oppsetningen på West End i London, er «Mamma Mia!» fortsatt en av verdens mest populære musikaler. Forestillingen er sett av 65 millioner mennesker verden over, gjennom 50 ulike produksjoner på 16 forskjellige språk.

«Mamma Mia!»-filmen fra 2008 og oppfølgeren fra 2017 har også vært med på å skape stor blest rundt ABBA-låtene.

Publisert: 04.02.20 kl. 12:29

