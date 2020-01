Christine Kohts kreftsykdom ble kjent i januar i fjor. Her er Koht avbildet med blomstrepyntet rullator i høst. Foto: Privat

Christine Koht: - Jeg har aldri følt meg så sårbar og naken

Kreftsyke Christine Koht håper å få en ganeoperasjon, slik at hun kan unngå farlige infeksjoner.

Det skriver den folkekjære komikeren på Facebook.

Dette er hennes første oppdatering siden før jul, hvor hun ble kåret til årets navn, både i VG og i Dagbladet.

Det er lenge siden jeg har skrevet, for jeg har vært både i sjokk og i alarmberedskap siden Pernille ble så dødsyk , og såvidt reddet livet, skriver Koht søndag kveld.

Koht fortalte til VG i desember i fjor om at også kona hennes, Pernille Rygg, hadde blitt alvorlig syk.

Koht skriver videre at hun samtidig ble «sååååååå glad for å bli årets navn både i VG OG Dagbladet . Men jeg har ALDRI noen gang levd i en sånn kontrast mellom å vinne alle priser og alle kommer bort til meg og heier samtidig som jeg jobber med å søke sykehus seng fra nav , være veldig sliten , bekymret for Pernille og ha så mye smerter i kroppen.»

Søndag la Christine Koht ut et lengre innlegg på Facebook. Koht startet innlegget med at hun hadde fått seg ispilkesekk, slik at hun kan hvile ryggen når hun er ute og går.

Det var i januar i fjor at nyheten ble kjent om at Christine Koht var kreftsyk.

Bakgrunn:– Jeg følte at noe var galt

Alle planlagte opptredener med forestillingen «Bør jeg være bekymret?» måtte avlyses. I stedet måtte Koht i gang med intensive behandlinger – en prosess hun åpenhjertig har innviet omverdenen i.

I september fortalte hun at hun hadde våknet fra koma for tredje gang.

Koht skriver søndag at hun aldri har følt seg så sårbar og naken.

Jeg får fortsatt sjokk når jeg ser meg i speilet . Er dette meg ?

Men som alle sier , alt det fargerike som jeg pyntet meg med før kommer likevel ut av min personlighet. Og hver gang jeg tenker at det ser ut som jeg har ligget under fontenen med sjokolade i Charlo og sjokoladefabrikken i mange mnd, så tenker jeg alltid , takket være tykk så LEVER jeg, skriver hun.

Komikeren skriver også at målet nå er at hun får en ganeoperasjon sånn at hun får puste gjennom nesen.

Og da kan jeg unngå de farlige infeksjonene i lungene , og kanskje unngå flere koma og kanskje dø, skriver hun.

Hun avslutter innlegget med å takke «for alle de gøyale, fine og rørende gaver og brev mange av dere har sendt meg. Jeg sparer på alle», skriver den populære komikeren.

Publisert: 19.01.20 kl. 23:20

