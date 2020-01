BEINA PÅ JORDA: Selv om Emma Bones blir å se i Netflix-serie, har hun fortsatt beina godt plantet på jorden. Foto: Kristian Helgesen

Emma Bones i Netflix-serie: – Lever ikke kjendislivet

OSLO (VG) Emma Bones (20) landet sin første store rolle i NRK-serien «Heimebane». Nå hun klar med i Netflix-serien «Ragnarok».

– Innspilling var veldig intensivt. Alt skjedde så veldig fort. Men det har vær gøy sosialt og jeg fikk mange veldig fine venner, forteller Bones om ungdomsserien Ragnarok, som har premiere 31. januar.

Hennes skuespillerkarriere begynte for fullt da hun fikk rollen som Camilla i «Heimebane». Der spiller hun datteren til hovedpersonen Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp, i de to sesongene.

– Tiden etter «Heimebane» har vært fint. Jeg har måttet kombinere det med det andre livet mitt også. Uten den serien hadde jeg nok ikke vært der jeg er i dag. Læringskurven har vært helt sykt bratt, sier den unge skuespillerspiren.

«Ragnarok» er en norskspråklig Netflix-serie med en ung rolleliste. Serien beskrives som et oppvekstdrama bygget rundt norrøn mytologi, men som Netflix mener har en ny og overraskende vri. Historien utspiller seg i den fiktive bygda Edda, «midt i den storslåtte norske naturen».

Språket er norsk i serien som produseres av det danske produksjonsselskapet SAM Productions.

I de store rollene finner man:

David Stakston (20) i rollen som Magne (kjent fra «Skam»)

Jonas Strand Gravli (28) i rollen som Laurits (kjent fra filmen «Amundsen»)

Theresa Frostad Eggesbø (22) i rollen som Saxa (kjent fra «Skam» og «Kometen)

Herman Tømmeraas (22) i rollen som Fjor (kjent fra «Skam» og «Semester»)

Emma Bones (20) i rollen som Gry (kjent fra «Heimebane)

– Man lærer mye av hverandre hele tiden, gjennom den prosessen, forteller Bones.

– Det er veldig kult at vi på samme alder kan lære så mye av hverandre, dessuten virker det som alle virkelig brenner for dette da. Det er gøy.

«Heimebane»-stjernen kom inn på Teaterhøgskolen i høst. Det blir hennes prioritet fremover.

– Jeg lever ikke kjendislivet akkurat, sier hun og fortsetter:

– Fordommen med å plutselig være på TV er at man blir høy på seg selv og sånn. Så det gjelder å ha beina på bakken. Jeg prøver å fortsette med å være til stede i mitt eget liv. Jeg har null interesse av å gå rundt og tro at jeg er bedre enn andre.

Etter å ha fått suksess i en så ung alder, forsøker Bones å bremse seg selv. Det er det hun forklarer at er positivt med Teaterhøgskolen, der får hun tid til å virkelig dyrke skuespillerinteressen og lærdommen.

– Jeg minner meg selv jevnlig på at jeg har god tid. For nå har det gått så fort, forteller hun.

Samtidig er hun spent på hva som vil komme ut av den nye Netflix-serien.

– For min del er denne serien et springbrett, siden Netflix er en så stor plattform. Men når jeg jobber, tenker jeg ikke så mye på det. Da tenker jeg på hvordan jeg vil at rollen min skal være. Man vet ikke hvor stort dette kommer til å bli heller.

På privaten lever Bones et rolig liv i Oslo, hvor hun bor sammen med venner hun har fra Romerike Folkehøgskole. Det er heller ingen stor romanse i sikte.

– Ingen kjæreste for øyeblikket, sier hun lurt.

– Hva er din store drøm?

– Å kunne leve av skuespill. Også ønsker jeg å ha hovedrollen i en film en gang. Jeg har aldri jobbet med film. Så jeg har lyst til å ha hovedrollen i en film med et viktig budskap.

Publisert: 24.01.20 kl. 08:59

