Bevis i A$AP Rocky-saken: Assistentenes SMS-er om den omstridte Instagram-videoen

I en SMS skriver A$AP Rockys assistent at videoen han delte på Instagram, er redigert.

Det kommer frem i rettsdokumenter som Aftonbladet har fått innsyn i.

Torsdag denne uken ble det kjent at Rakim Meyers (30) - bedre kjent som A$AP Rocky - tiltales for voldshandling i Sverige.

– Det er verdt å nevne at jeg har hatt større materiale å vurdere etter enn det som tidligere har vært tilgjengelig på internett, sa aktor Daniel Suneson i en pressemelding.

Det aktor viser til er blant annet en video av hendelsen som A$AP Rocky skal ha delt på sin egen Instagram. Videoen har i underkant av åtte millioner visninger.

I videoen ser man to personer som følger etter stjernens følge, til tross for gjentatte henvendelser om å slutte.

I rettsdokumentene kommer det frem en SMS-korrespondanse fra en assistent sin mobiltelefon, som hevder videoen skal være redigert før den ble publisert på Instagram. I samme SMS-korrespondanse skriver assistenten også at hun håper A$AP Rocky sletter alt av innhold på telefonen sin.

Assistenten skriver i tillegg at det skal ha blitt kastet en flaske på den fornærmede, og at hun skal ha blitt oppfordret til å filme hendelsen.

Politiet har i tillegg sikret SMS-korrespondanse fra artistens egen livvakt, hvor han forteller at de har slått den fornærmede, og at de har en egen film av hendelsen. I tillegg skriver livvakten at det finnes ulike versjoner av filmen.

Etterforskningen inneholder også informasjon fra tre kvinnelige vitner, som hevder å ha sett deler av hendelsesforløpet.

Artisten har hele tiden forklart at det var han og gjengen som først ble forfulgt og trakassert av mennene i forkant av slagsmålet, og at han handlet i selvforsvar.

I avhør: – Han ga et slag i min retning

Den amerikanske artisten skal ha forklart i et avhør at han møtte den fornærmede og en annen mann ved MAX Burger, hvor de skal ha spurt om veien.

– Vi prøvde å forklare at vi ikke visste det ettersom vi ikke er fra Sverige, så han gikk, forklarte A$AP Rocky i avhøret, ifølge Aftonbladet.

Etter dette skal den fornærmede ha tatt kontakt med forskjellige fremmede, men kom tilbake til artisten og gjengen hans.

– Vakten min ba ham om å gå. Da vakten min ble dyttet, prøvde han å skyve ham vekk. Han slo en knyttneve som traff vakten, slo deretter med hodetelefonene sine, som vakten fikk et merke av da han forsvarte seg. Senere prøvde han å slå et nytt slag, men som bommet.

Etter hendelsen skal den fornærmede ha fulgt etter artisten og gjengen hans.

– Han ga et slag i min retning og mot min vakt. Jeg er flink til å slåss, så jeg kan ikke si at alle traff.

Artisten har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5. juli – mistenkt for vold. Sammen med 30-åringen er ytterligere to andre personer tiltalt i samme sak.

Det er foreløpig ikke kjent når rettssaken starter.

