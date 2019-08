STRAMMER INN TITTELBRUK: Prinsesse Märtha Louise skal ikke lenger bruke prinsessetittelen i næringsvirksomheten sin. Foto: Frode Hansen/VG

Prinsesse Märtha Louise: - Skal ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng

Det er gått snart tre måneder siden Slottet bekreftet at de ville ha dialog med prinsessen rundt hennes kommersielle bruk av prinsessetittelen. Dette er konklusjonen.

I en uttalelse til NRK 16. mai bekreftet kongehuset at de skulle at de skulle følge med på Märtha Louises etter at hun fikk kritikk for å bruke tittelen i sin foredragsturné med kjæresten Durek Verrett.

Onsdag publiserte prinsessen selv konklusjonen fra dialogen på sin Instagram-konto. Her sier hun at hun i dialog med kongehuset har kommet frem til at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, og kun når hun representerer Kongehuset.

– Det har vært mange diskusjoner om min bruk av tittel i kommersiell sammenheng i det siste. Det at jeg brukte Prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, åpnet hun innlegget.

Videre skriver hun at hun opplever det som en god løsning å skille næringsvirksomheten sin fra hennes rolle som representant for Kongehuset.

– Jeg er veldig stolt av deg, kjære. Du er en så sterk kvinne, skriver Verrett under bildet.

Märtha Louise og Durek Verrett holdt i mai både foredrag og workshops under tittelen «The Princess and the Shaman».

I en landsomfattende spørreundersøkelse utført av Respons Analyse i månedsskiftet mai / juni svarte 63 prosent at de var negative til Märtha Louises tittelbruk i markedsføringen.

Kun fem prosent var positive.

– Vi følger med på debatten og det som blir sagt, og kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av næringsvirksomhetens hennes, sa kommunikasjonssjef Guri Varpe til NRK.

– Det er sånn at vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, uttalte kronprins Haakon etter uttalelsen til Slottet.

Etter gjentatte spørsmål fra VG har Slottet enten vist til uttalelsen 16. mai, eller unnlatt å kommentere saker rundt prinsessen.

Publisert: 07.08.19 kl. 13:10 Oppdatert: 07.08.19 kl. 13:24