BLE FORELDRE - IGJEN: Alanis Morisette og ektemannen Mario Treadway på Elle-fest i Hollywood i 2015. Foto: Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alanis Morisette (45) ble trebarnsmor

Artisten Alanis Morisette har født sitt tredje barn – sønnen Winter Mercy.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den Grammy-vinnende artisten, som har hatt aller størst suksess med albumet «Jagged Little Pill» fra 1995, kom med nyheten på sin Instagram-konto mandag.

Fra før har Morisette sønnen Ever Imrie (8) og datteren Onyx Solace (2) med rapper-ektemannen Mario Treadway, skriver AP.

Paret giftet seg i en privat seremoni i sitt hjem i Los Angeles i 2010.

Sangstjernen annonserte også graviditeten på Instagram.

Les også: Alanis Morisette blir mamam for tredje gang

«Så mange nyheter», skrev hun under et bilde av seg selv tatt fra siden i musikkstudio. På bildet ser man en tydelig babykul, og nyheten ble raskt videreformidlet av flere internasjonale medier, deriblant Daily Mail, Eonline og Page Six.

les også Elisabeth Carew har fått sitt første barn

Tidligere har sangeren fortalt åpent om at hun fikk fødselsdepresjoner etter begge fødslene.

– Det er dager der jeg ikke engang klarer å bevege meg, sa hun blant annet til People.

Publisert: 13.08.19 kl. 02:49 Oppdatert: 13.08.19 kl. 03:21

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post