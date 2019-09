BILBONANZA: Gaute Grøtta Grav leder nok en gang «Farmen» på TV 2, men denne gangen ankom deltagerne gården på en noe uvanlig måte. Foto: Odin Jæger, VG/TV 2

«Farmen»-bildene kan være verdt hundretusener - bilgiganten betalte ingenting

De nye «Farmen»-deltagerne ankom gården på ny og uventet måte, som kan være verdt et sekssifret beløp for Tesla. Men bilselskapet fikk det helt gratis.

Sesongpremieren av høstens «Farmen» gikk av stabelen tirsdag denne uka, og mange bet seg kanskje merke i at deltagerne i år ankom gården i fem identiske, hvite biler av merket Tesla.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, kan TV-eksponeringen være verdt et sekssifret beløp for bilselskapet.

– Her snakker vi om et relativt kort innslag, det er ikke snakk om bruk gjennom et helt program. Men det er en viss lengde på det, samtidig som programmet har flere hundretusen seere - så om man skulle kjøpt denne reklameplassen ville det nok kostet et par hundretusen for Tesla, sier Christophersen til VG.

Men: Dét er absolutt ikke tilfellet, skal man tro kommunikasjonssjef i Tesla, Even Sandvold Roland.

– Fra tid til annen låner vi ut biler til TV- og filmproduksjoner. Det er ikke noe mer mystisk enn det, forteller han til VG.

– Så hvor mye har dere betalt for å vise frem disse fem bilene på TV 2 i beste sendetid?

– Vi betaler ikke for reklame noe sted i verden, det er global policy vi har. Det jeg kan si er at produksjonsselskapet ville bruke disse bilene fordi de syntes det var relevant for serien. Vi har bare lånt ut bilene uten å betale for det, sier Roland.

Executive produsent for «Farmen» i produksjonsselskapet Strix, Cathrine Irgens Nilsen, forklarer at produksjonen valgte å bruke disse bilene i prologen fordi de ønsket å tydeliggjøre kontrasten mellom 1919 og 2019.

KJØRTE TIL GÅRDEN: «Farmen»-deltagerne ble i åpningsepisoden også filmet inne i Tesla-bilene. Her Vibecke Garnaas og Ingebjørg Monique Haram. Foto: TV 2

– Valget falt på Tesla fordi vi mener dette er et symbol på den moderne tidsalder og moderne fremkomstmidler. For å få det uttrykket vi var ute etter trengte vi fem helt identiske biler, og vi ønsket oss hvite biler av estetiske hensyn. Tesla kunne hjelpe oss med dette i god tid før innspillingen, opplyser Nilsen til VG.

I onsdagens «Farmen» ble Asad Shehada (29) valgt til høstens første førstekjempe. Søndag skal han velge sin motstander, før førstemann ryker ut av programmet.

