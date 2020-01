Datteren talte i Ari Behns bisettelse: – Du var helten min

OSLO DOMKIRKE (VG) Ari Behns datter Maud Angelica (16) mintes sin far i en gripende minnetale, og sendte også tanker til andre som kan kjenne på vonde følelser og trenge hjelp.

Oppdatert nå nettopp

– Kjære pappa. Jeg husker at på konfirmasjonen min da du holdt tale for meg, så skalv hendene dine. Du er så vant med å være på TV og alltid snakke selvsikkert for mange mennesker, så da du skalv på hendene så skjønte jeg at det betydde ganske mye. I dag skal jeg holde tale for deg, og jeg skjelver også litt på hendene, startet Maud Angelica Behn.

Hun hadde sin mor Märtha Louise med seg som støtte under talen i kirken. I samråd med familien blir også denne talen sendt offentlig. En hel nasjon tar farvel med Ari Behn når han i dag bisettes fra Oslo domkirke.

Siste side i programheftet for bisettelsen er prydet med en tegning av Ari Behn, signert av datteren Maud Angelica.

– Jeg har jobbet på den i minst ti timer, og mens jeg gjorde det, tenkte jeg på hvor mye jeg elsker deg og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din, sa hun.

– Jeg vil aldri kunne gi deg tegningen. Det knuser hjertet mitt.

TEGNET: Siste side i programheftet er prydet med en tegning av Ari Behn, signert Maud Angelica. Forsidebildet er det Aris nære venn Per Heimly som har tatt.

– Du fikk oss til å føle en uendelig styrke

Maud Angelica beskriver en sterk og tøff far.

– Da jeg var redd for monstre under sengen sa du at du ville passe på meg. Du var helten min pappa. Jeg elsker deg så utrolig mye. Jeg trenger deg i livet mitt pappa. Jeg er glad for at pappaen min betydde så mye for så mange.

Hun sier at faren alltid var så stolt over døtrene – og at hun håper han vet at de var stolte av ham også.

– Du brukte så fine, store ord. Du fikk oss barna til å tro at vi kunne få til hva som helst. Du fikk oss til å føle en uendelig styrke og glede i at du trodde sånn på oss. Takk for det. Leah, Emma, mamma og jeg savner deg så utrolig mye, sa hun.

Hun sier hun håper han vet hvor høyt døtrene elsker ham, og at de ikke hadde noen anelse om at han ville gå bort så tidlig i livene deres.

– Vi trodde du ville være her for å følge oss ned midtgangen i kirken når vi gifter oss, se hva vi gjør med livene våre, se hva slags personer vi blir, eller se vår forbedring i kunst, ridning og sminke - eller være her for å se våre fremtidige barn. Men nei, det ble ikke sånn. Du bestemte deg for å dra tidlig.

Maud Angelica viet deler av minneordet til å oppfordre folk som kjenner på vonde følelser til å søke hjelp - og si at det å be om hjelp ikke er en svakhet, men en styrke. Hun sa barna aldri kunne forestilt seg at deres egen far ville forlate dem, og ta sitt eget liv. Samtidig sa hun at selvmord aldri er noens feil, og at man ikke kan klandre seg selv.

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke hadde følt at han hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden, sa hun.

– Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Du kan få hjelp, og det kan bli bedre.

Våren 2018 ble det kjent at Ari Behn hadde et felles bokprosjekt med datteren Maud Angelica Behn. Ari Behn etterlater seg også døtrene Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11). De har sammen denne hilsenen på en bårebukett i kirken, i tillegg til hver sine egne hilsener til faren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SISTE HILSEN: «Elsker deg for alltid pappa», står på kransen fra døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. Foto: NTB scanpix

– En glitrende diamant

Datteren beskrev en far som var begeistret over kunsten hun lager. Hun fortalte at hun har brukt over ti timer på tegningen som pryder programmet på bisettelsen.

– Du ville si at jeg var en glitrende diamant. Hvem sier sånne ting, spurte hun retorisk til varm latter fra kirken.

Ved slutten av talen snakket hun om hvor mye hun hadde ønsket å få sagt ordentlig farvel.

– Vi skulle så gjerne ønske at vi kunne gi deg en aller siste klem. Vi elsker deg pappa – du er en glitrende diamant du også.

Søstrene gikk så opp til kisten for å legge på rosa blomster. De hadde følge av sin mor Märtha Louise. De tre søstrene og Märtha hadde alle kledd seg med rosa detaljer til ære for faren. Ifølge Mauds minnetale var dette fordi det var hans favorittfarge.

Hvordan vil du huske Ari Behn? Del det i vår kondolanseprotokoll

Se også: Ari Behns liv i bilder

Beskjeden om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv kom 25. desember. En rekke personer har siden da kommet med minneord og kondolanser, og både kong Harald og statsminister Erna Solberg snakket om dødsfallet i sine nyttårstaler.

Familien har fått ros av eksperter for åpenheten de utviste da de selv meddelte at han tok sitt eget liv 1. juledag. Eksperter på selvmord og psykisk helse uttaler at dette kan gjøre det legitimt å dele at man selv har det vanskelig, og minne oss på å behandle hverandre bra.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Per Heimly om Ari: – I bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn

Hele kongefamilien, statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens Stoltenberg er blant dem som er på plass i Oslo domkirke for å ta farvel med Ari Behn. Men familien ønsket også at bisettelsen skulle være åpen for alle.

I domkirken er det plass til rundt 800 mennesker. Omtrent 600 plasser er åpne for alle, og i morgentimene møtte VG noen som hadde møtt opp allerede klokken 06 for å sikre seg en plass.

En lang kø av venner og kjente ønsket å ta del i bisettelse:

Publisert: 03.01.20 kl. 13:34 Oppdatert: 03.01.20 kl. 14:05























































TUNG DAG: Kåre Conradi sier han sitter igjen med et enormt savn. Her med kjæresten Lene Marlin.

Mer om

Flere artikler