STOD SAMMEN I SORGEN: Ari Behn omfavnet sin venn Jono El Grande i sistnevntes kones begravelse 30. januar 2014. Prinsesse Märtha Louise i bakgrunnen. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Jono El Grande lagde «Arie for Ari»

Ari Behns bisettelse ble avsluttet med en nykomponert arie fra en av hans beste «Den nye vinen»-venner.

Jon Andreas Håtun (47) fikk støtte av sin gode venn Ari Behn da han mistet kona Anbjørg Sætre Håtun, som døde av kreft i 2014.

I dag var det Håtun som stilte opp for sin kompis – med musikken som rundet av seremonien i Oslo Domkirke.

PAR: Jono El Grande og Anbjørg Sætre Håtun, her i dåpen til Emma Tallulah Behn i januar 2009. Foto: Jan Petter Lynau

Musikeren Håtun, kjent under artistnavnet Jono El Grande, har laget et klokkespill titulert «Arie for Ari».

Det ble spilt etter utbæring av kisten, mens de nærmeste pårørende samlet seg ved bilen som fraktet kisten videre.

TI ÅR TILBAKE: Sigvart Dagsland sang i Emma Tallulah Behns dåp. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Av andre musikalske innslag stilte Sigvart Dagsland med sin kanskje mest kjente sang, «Alt eg såg», som benyttes ofte i norske begravelser.

Dagsland er mangeårig venn av Behn, og fadder til Behns yngste datter Emma (11).

I DAG: Sigvart Dagsland sang for Ari Behn i Oslo Domkirke. Foto: Lise Åserud

Han fremførte sangen alene ved pianoet. Slik går første vers:

«Ein nye dag, ein heilt ny dag og eg e aleina, og det føles så rart. Ein bitter smag, et kjølig drag av stillhed i huset. Du e ikkje lenger her. Dagene me delte va så høge og blå, nå sive tågen på».

Dagsland henvendte seg mot kisten i sangens siste strofer.

Fiolinist Mari Samuelsen åpnet bisettelsen med fremføring av Franz Schuberts «Ave Maria».

PÅ PLASS: Jono El Grande utenfor Oslo Domkirke før Ari Behns bisettelse. Foto: MATTIS SANDBLAD

Senere fremførte hun Ennio Morricones «Gabriel’s Oboe».

Familien valgte kjente og kjære verk til bisettelsens fellessanger: «Det hev ei rose sprunge», «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

