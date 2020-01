STOD SAMMEN I SORGEN: Ari Behn omfavnet sin venn Jono El Grande i sistnevntes kones begravelse 30. januar 2014. Prinsesse Märtha Louise i bakgrunnen. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Jono El Grande har laget «Arie for Ari»

Ari Behns bisettelse avsluttes med en nykomponert arie fra en av hans beste «Den nye vinen»-venner.

Jon Andreas Håtun (47) fikk støtte av sin gode venn Ari Behn da han mistet kona Anbjørg Sætre Håtun, som døde av kreft i 2014.

I dag er det Håtun som stiller opp for sin kompis – med musikken som skal runde av seremonien i Oslo Domkirke, ifølge programmet VG har fått tilgang til.

PAR: Jono El Grande og Anbjørg Sætre Håtun, her i dåpen til Emma Tallulah Behn i januar 2009. Foto: Jan Petter Lynau

Musikeren Håtun, kjent under artistnavnet Jono El Grande, har laget et klokkespill titulert «Arie for Ari».

TI ÅR TILBAKE: Sigvart Dagsland sang i Emma Tallulah Behns dåp. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Av andre musikalske innslag stiller Sigvart Dagsland med sin klassiske «Alt eg såg». Dagsland er mangeårig venn av Behn, og fadder til Behns yngste datter Emma (11).

Fiolinist Mari Samuelsen åpner bisettelsen med fremføring av Franz Schuberts «Ave Maria». Senere skal Ennio Morricones «Gabriels Obo» fremføres.

Publisert: 03.01.20 kl. 11:17 Oppdatert: 03.01.20 kl. 11:28

