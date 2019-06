KLAR FOR VG-LISTA: Andreas «TIX» Haukeland (26) er blant årets artister som opptrer på Rådhusplassen 21. juni. Foto: Helge Mikalsen/VG

TIX rett til topps på VG-lista – kommer til Rådhusplassen

I 2017 ble han stoppet av politiet for kuppforsøk av VG-lista. I år er han invitert til å opptre. – Nå hadde de vel egentlig ikke noe valg.

Andreas Haukeland (26) skapte kontroverser da han markerte seg som russelåtkongen i 2015. I år har han vist en ny side av seg selv i «Paradise Hotel», samt med låten «Jeg vil ikke leve», hvor det er kjærlighetssorg som er tema.

Fredag kveld går han rett til topps på VG-lista med nevnte låt, som er avspilt over 1,6 millioner ganger på Spotify siden den ble sluppet onsdag forrige uke.

– Jeg har alltid visst at jeg kom til å være nummer én på VG-lista en dag, men at det skulle bli med en sånn låt, det blir jeg veldig ydmyk av. Det er stort, sier han til VG.

Han forteller at han har fått mye reaksjoner på låten, og at flere har henvendt seg for å fortelle at de finner trøst og kjenner seg igjen i den.

– Det var det jeg ønsket å oppnå med låten. Det har egentlig gått over all forventning, sier han.

Haukeland har ikke tidligere blitt invitert til VG-lista, med unntak av da han stilte som DJ for Staysman & Lazz i 2014 og 2015. Det gjorde han et poeng ut av i 2017. Da planla han å overdøve konserten på Rådhusplassen fra en yacht. Det ble imidlertid stoppet av politiet.

Også Eurovision-vinner Duncan Laurence stiller som artist på Rådhusplassen. Det gjør også Julie Bergan, Keiino, Nicolay Ramm og Rat City med Isak Heim.

– Det blir som å kuppe showet i år også, forskjellen er at i år får jeg lov. Den gangen var det ikke for å ødelegge noe show, men en reaksjon på at de faktisk ikke ønsket å slippe meg inn på den røde løperen engang. Jeg har kommet for å bli, og jeg er en permanent del av den norske musikkbransjen nå.

Bærumsartisten har gjentatte ganger blitt kritisert for sine drøye verselinjer, noe han mener er bakgrunnen for at han ikke har blitt invitert.

– Gøy at VG-lista ikke har turt å booke meg før jeg er på førsteplass på VG-lista. Nå hadde de vel egentlig ikke noe valg!

Publisert: 07.06.19 kl. 19:00