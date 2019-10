STOR FORSKJELL: Deltagerne i «Farmen» får ikke én krone for å delta i TV 2-programmet. Det gjør de tre som starter i «Torpet». Foto: Espen Solli, TV 2/Hanna Kristin Hjardar, VG

Får klekkelig betalt i «Torpet» – i «Farmen» får deltagerne ingenting

De tre startdeltagerne ville aldri ville stilt opp i Sumo-programmet gratis.

Nå nettopp







De tidligere «Farmen»-profilene Frank Tore Aniksdal (49), Eunike Hoksrød (41) og Jasdeep Singh (37) er de tre som fra start av utgjorde «Farmens» sidekonkurranse «Torpet», som sendes på Sumo. I likhet med de tre som startet der i fjor, gjør de det ikke gratis.

I fjor var det Andreas Nørstrud, Lasse Bergseter og Camilla Cox Barfot som startet på den lille sidegården.

les også «Farmen»-Terje fraktet bort i ambulanse etter tvekamp-drama: – Jeg var forbannet på TV 2

– Jeg tror ikke jeg ville gjort dette gratis fordi jeg taper en del inntekt ved å være med. Det er greit første gang man er med, men andre gangen stiller det seg annerledes. Man må jo ta fri fra jobb for å kunne delta, sier en «Torpet»-deltager til VG.

I «Farmen» kjemper deltagerne kun om heder og ære, samt muligheten til å gå helt til topps og med det sikre seg en hytte og en bil. Den muligheten har også deltagerne i «Torpet», selv om veien er noe mer «kronglete».

Sett denne? Tiril Sjåstad Christiansen vant Farmen kjendis» i vinter:

Ingen av «Torpet»-deltagerne vil til VG fortelle nøyaktig hvor mye de får i kroner og øre, men én av dem opplyser til VG at deltagerne får lik «ukelønn» og at fire uker på «Torpet» lønnsmessig utgjør cirka det de har i månedslønn i «det vanlige liv».

– Vi får en sum første uken som er litt høyere enn de resterende. Om dette ikke hadde vært en betalt jobb ville nok ikke produksjonen og TV 2 fått folk til å stille i programmet. Det skulle bare mangle, denne gangen har vi jo blitt plukket ut, spurt og forhandlet med. Som en jobb. Selv ville jeg ikke gjort det gratis, mener deltageren.

En tredje deltager VG har vært i kontakt med støtter seg til de andre, og legger ikke skjul på svaret hadde vært nei om personen ikke hadde fått lønn for strevet.

– Jeg er nødt til å ha litt for å betale på lånet mitt, altså renter og avdrag. Det har vært en lang ferie, og så kommer dette oppå det. Hadde det vært for to år siden, så kanskje. Men denne gangen hadde jeg ikke hatt råd. Det er greit betalt, man får i hvert fall dekket en del utgifter man har. Alle har litt gjeld, sier deltageren.

TIL «TORPET»: Terje Leer skadet seg, og tapte søndagens tvekamp i «Farmen». Han tok seg likevel inn på «Torpet», men får ikke betalt av den grunn. Foto: Alex Iversen, TV 2

En av dem, som samtidig bekrefter at lønnen tilsvarer cirka én månedslønn hjemme, peker på det faktum at det også er en mye lengre vei fra «Torpet» til «Farmen»-seier enn det er for de ordinære «Farmen»-deltagerne.

– I «Torpet» har vi en lang vei å gå for å vinne «Farmen». Man risikerer å mister flere måneder med arbeid i tillegg.

les også Nesten-vold og full krangel: – TV 2 ringte meg og beklaget

– Tror du pengene fungerer som en motivasjon for å bli værende på «Torpet» så lenge som mulig?

– Kanskje, det er vanskelig for meg å si. Men for min del var det en hyggelig opplevelse, og det er ikke sånn at man tjener fett på det heller. Men man slipper i hvert fall å havne i en økonomisk ugunstig posisjon.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at de betaler lønn i «Torpet».

– I motsetning til de vanlige Farmen-deltagerne som selv søker om å få være med, i konkurranse med tusenvis av søkere, er de som deltar på Torpet gamle Farmen-deltagere vi selv går til og spør om de har lyst til å være med. Da synes vi det er naturlig å tilby en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere innholdet i kontrakten, sier han.

Publisert: 27.10.19 kl. 16:11







Mer om