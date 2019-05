TAKKER: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen. Foto: HBO

«Game of Thrones»-skuespillerne takker fansen etter siste episode

– 8 år! 8 sesonger! Tusen takk, HBO!

Natt til mandag kom «Game of Thrones» med sin siste episode. Flere av skuespillerne har allerede delt emosjonelle innlegg på sosiale medier, hvor de takker både fansen og serien for muligheten.

Emilia Clark (32), som spiller rollen som Daenerys Targaryen, har skrevet et langt innlegg på Instagram hvor hun hyller sine fans:

– Kjære magiske fans: Jeg skylder dere så mye, skriver hun.

Clark forteller at serien har formet henne som både kvinne, skuespiller og menneske.

– Jeg skulle ønske min kjære far var her for å se hvor langt vi har kommet», skriver hun.

Mandag delte HBO en trailer for domentarfilmen «The Last Watch», som har fått premieredato på HBO den 26. mai.

Traileren viser klipp fra innspillingsscener og en emosjonell gjeng som leser opp manuset til den siste episoden av serien. Dokumentaren, som skal vare i to timer, viser hvordan det har vært å jobbe på settet til den populære serien.

Peter Dinklage (49), som har spilt rollen som Tyrion Lannister, skriver på Instagram:

– 8 år! 8 sesonger! Tusen takk, HBO! skriver han.

Sophie Turner (23) på sin side har skrevet et lengre Instagram-innlegg, hvor hun takker sin egen rollefigur – Sansa Stark.

– Takk for at du har lært meg motstandskraft, tapperhet og hva ekte styrke virkelig er, skriver 23-åringen.

I ROLLE: Sansa Stark (Sophie Turner) sammen med Peter «Littlefinger» Baelish (Aidan Gillen). Foto: HBO Nordic

Hun takker rollefiguren for å ha lært henne å være snill og tålmodig.

– Jeg vokste opp med deg. Jeg falt for deg da jeg var 13 år. Nå, 10 år senere som 23-åring, forlater jeg deg. Men jeg vil aldri glemme hva du har lært meg, legger hun til.

Hun takker «Game of Thrones» og menneskene bak for å ha gitt henne muligheten. Men sist, og ikke minst, fansen:

– Takk for at dere falt for disse karakterene og støttet serien helt frem til slutten. Jeg vil savne dette mer enn noe annet, avslutter hun.

Publisert: 20.05.19 kl. 22:59