Island-stunt stoppet – fratatt palestinske flagg

Under stemmeopptellingen kom Island med et Palestina-stunt hvor de viste frem det palestinske flagget. Disse ble de fratatt.

Nå nettopp







Da kameraene filmet det islandske banet Hatari under stemmeopptellingen i Eurovision-finalen viste flere av bandmedlemmene opp palestinske flagg.

Det ble møtt med pipekonsert fra publikum.

Senere la Einar Hrafn Stefánsson i det islandske bandet la ut en Instagram-video som viser at flaggene blir tatt fram dem.

Det er riktignok ikke kjent hvem som tok fra dem flagget, eller begrunnelsen for dette.

Ikke avklart med arrangøren

Også under Madonnas opptreden ble det vist frem et palestinsk flagg. Mot slutten av showet gikk to dansere hånd i hånd av scenen – en med et israels flagg på ryggen – den andre med et palestinsk flagg.

– La oss ikke undervurdere makten musikk har til å bringe mennesker sammen, sa popstjernen før hun gikk på scenen.

Ifølge den irske avisen The Journal var ikke flaggstuntet en del av showet som på forhånd hadde blitt godkjent av arrangøren European Broadcasting Union.

– Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og det har Madonna blitt gjort oppmerksom på, heter det i en uttalelse ifølge The Journal.

Oppfordret til boikott

Helt siden det ble klart at årets Eurovision-finale skulle holdes i Israel, har debatten rast om Israel skulle få lov til å være arrangør. Mange har oppfordret til boikott.

Blant annet kastet rapduoen Karpe Diem seg inn i debatten etter et debattinnlegg i VG der Suzanne Aabel blant annet skrev dette:

«Norske artisters boikott av den internasjonale Eurovision-finalen i Israel er en slapp posørhandling, som ikke hjelper noen.».

«Jeg trodde boikott var fint, jeg. Et fredelig og fint alternativ til så mye annet», skriver Magdi Abdelmaguid på vegne av gruppen.

Videre skriver de:

«Ikke først og fremst fordi jeg tror at jeg alene forandrer noe som helst ved å skru av tv-en eller bytte kanal under Eurovision. Men fordi jeg vil vise palestinerne der nede og de palestinske flyktningvennene mine her hjemme at nordmenn ikke har glemt dem. Og da er én person plutselig mye større».

Publisert: 19.05.19 kl. 03:21