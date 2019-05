POPULÆRE: KEiiNO erobret hele Europa og fikk flest stemmer blant folkejuryene. Men de klarte ikke å vinne fagjuryenes gunst. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Norges juryformann om kritikken: – Vil ikke si at vi er uenige med folket

Mens folket elsket KEiiNO, var fagjuryene lunkne. Knut Bjørnar Asphol, som ledet Norges fagjury, tror ordningen med delte stemmer fungerer godt, og påpeker at de vurderer Eurovision-bidragene på mer enn bare sang og show.

Norges Eurovision-bidrag, KEiiNO med låten «Spirit in the sky», ble folkefavoritten i årets konkurranse med 291 poeng. Men en laber poengfangst fra fagjuryene gjorde at Norge «kun» endte på en femteplass.

KEiiNO fikk full pott, tolv poeng, fra åtte land. 37 av 40 land ga Norge poeng, men fagjuryene var altså ikke enige med folket. Det har også KEiiNO selv lagt merke til, og Tom Hugo Hermansen vil helst avskaffe juryordningen.

Ifølge Eurovisions egne tall vurderte den norske juryen Tsjekkia som best, etterfulgt av Nord-Makedonia. Ingen av disse var inne på topp ti blant den norske folkejuryen, som hadde Sverige og Island øverst. Nederland, som vant konkurransen, ble vurdert til nummer fire av fagjuryen og nummer tre av folket.

– Kan ikke bedømme kun på synging

Juryformann Knut Bjørnar Asphol forklarer til VG at de fem jurymedlemmene alle gjør individuelle vurderinger, men at felles oppfatning var at Tsjekkia var blant de beste låtene. Det står han fortsatt for.

– Hva tenker du om at det er så stor uenighet mellom fagjuryene og folket, spesielt i topplasseringene? Deres favoritt var Tsjekkia, som ikke fikk poeng fra det norske folk.

– Jeg vil ikke si at vi er uenige med folket. Vurderingen er basert på den oppfattelsen man har der og da. Man må heller ikke glemme at det er en låtskriverkonkurranse, der vi bedømmer låten som en helhet, ikke kun på synging og fremførelse. Jeg følte Tsjekkia var fryktelig god i semifinalen: Et godt håndverk med referanser til det vi kjenner fra hitlistene i dag, det som kjennetegner en god poplåt, sier Asphol til VG.

– Noen land oppfattet vi nok ulikt. Både Italia og Island hadde juryen veldig ulik oppfattelse av, og jeg hadde selv Island på 10 poeng. Det at vi alle var enige i at Tsjekkia var den beste, uten at vi visste hva de andre stemte, var kanskje overraskelsen.

– Kan diskutere hvor mye det skal telle

Juryer har historisk vært dominerende i utfallet av ESC. I 1998 ble imidlertid telefonstemmer tatt bredt i bruk, med juryer som backup dersom telefonsystemet skulle svikte. Etter hvert ble også sms-stemmer benyttet, og i perioden 2004–2008 var ikke juryer involvert.

– Fungerer juryen etter sin hensikt, når resultatene blir så forskjellige? Bør det gjøres endringer?

– Jeg har ikke tenkt på at vi trenger å gjøre noen drastiske endringer, men vi kunne jo diskutert hvor mye fagjuryen skal telle i det totale. Det er opp til EBU, men det har jo vært fagjury til alle tider, så det kan være greit å ha det. Spørsmålet blir jo om hvor nødvendig det er å ha en fagjury som skal bedømme en låt i ulike retninger, og se forbi artisten og tenke på produksjon og komposisjon, sier Asphol.

– KEiiNO hadde trøbbel under semifinalene. Kan det ha påvirket juryene?

– Jeg vet ikke om det har det store utslaget, men jeg skjønner godt at NRK klagde. Jeg synes også de burde ha fått anledning til å fremføre igjen, det så jo ikke bra ut. Både billedteknisk og lyd var ikke optimalt.

– Hva slags bakgrunn og kompetanse har jurymedlemmene i år?

– Vi er en veldig allsidig jury med bakgrunn i ulike sjangre og profesjoner, alt fra produsenter til artister og undervisere. Vi kan bedømme en prestasjon mer pirkete enn andre gjør når man hører noen synge, og er vant til å være produsenter. Vi er ikke en jury som ikke vet hva vi gjør.

Individuell vurdering

– Hva tenker du om at fagjuryen og poengutdelingen diskuteres som den gjør?

– Jeg tror det kan være sunt å ha både folkets og juryens stemmer, men skjønner at det blir diskutert, og det er veldig fint å få en debatt på det. For Sverige sin del vil de sikkert si at en fagjury er absolutt nødvendig. For Norge sin del hadde det blitt en større festkveld frem mot femteplassen dersom folkets stemmer hadde kommet først, så man kunne også snudd på rekkefølgen, sier Asphol.

– Hvordan fungerer det når dere vurderer låtene? Sitter dere og diskuterer?

– Vi sitter sammen og ser på, men ingen av oss kommenterer for og imot underveis, så det er ingen diskusjon. Vi gjør fem individuelle vurderinger, og så blir disse lagt sammen, det er etter reglene til EBU. Jeg tror det blir mer fair sånn.

– Er dere forberedt før semifinalene, eller er det første gang dere ser og hører innslagene?

– Vi er ikke pålagt å høre dem på forhånd, så det er to måter å gjøre det på: Enten sette seg grundig inn i det først, eller komme med blanke ark og få det «rett i fleisen». Men en innspilt låt vil oppfattes helt annerledes enn en fremføring, og det å få alt på ett brett gjør det lettere å gjøre en vurdering.

Jenssen: – Noen liker mora og noen liker datteren

En annen av jurymedlemmene er artist og dansebanddronning Jenny Jenssen. Hun er enig med Asphol i at fagjuryen bidrar med en annen vinkling enn folket, og påpeker at det alltid har vært forskjeller.

– Sånn synes jeg at det har vært i alle år. Noen liker mora og noen liker datteren, sånn vil det jo alltid være. Man stemmer ut fra hva man hører og ser og kriteriene vi stemmer etter, sier Jenssen.

– Er det riktig å ha en jury?

– Om det er riktig at juryens stemmer skal telle som halvparten kan ikke jeg uttale meg om. Jeg synes det er fornuftig at folket bestemmer, og at det også er noen i musikkbransjen som kanskje skjønner, ser og hører etter litt andre koder enn det publikum gjør.

– Hva tenker du om debatten?

– Jeg synes det er fint at det kommer debatter. Det er vanskelig å skulle bedømme hva som er bra og hva som er dårlig. Jeg har bestandig stått på barrikadene for country- og folkemusikk, som blir dømt ned av kritikere, men som folket elsker.

– Det var berettiget at Keiino vant publikum. Ingenting er bedre enn å legge Europa for sine føtter. Men jeg skjønner at i en stor sangkonkurranse som dette, hvor det er 41 låter til å begynne med, så er det viktig å vektlegge fra forskjellige vinkler. Derfor er det riktig med folke- og fagjury, sier hun.

