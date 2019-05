2018: Stan Lee (t.v.) og manager Keya Morgan på premieren til «Avengers: Infinity War» i Los Angeles i april i fjor – syv måneder før Lee døde. Foto: Jordan Strauss / AP

Stan Lees tidligere manager arrestert for eldremishandling

Politiet i Arizona pågrep lørdag Keya Morgan, tidligere samarbeidspartner til den avdøde skaperen bak mange av Marvels superhelter.

ABC News, NBC, Los Angeles Times og en rekke andre medier melder at politiet i Los Angeles tidligere denne måneden utstedte en arrestordre på manageren. Han skal være siktet for eldremishandling i en sak som involverer avdøde Stan Lee.

Lørdag ble manageren pågrepet i Arizona, etter å ha vært under etterforskning i nesten ett år.

Den siktede anklages for svindel, tyveri, økonomisk utnyttelse og for å ha holdt en eldre person avstengt fra omverdenen. Ett av punktene skal også gjelde mishandling.

Forfatter og redaktør Stan Lee døde, som rakk å skape en mengde superhelter hos Marvel-imperiet, døde i november i fjor – 95 år gammel. En ambulanse hentet Lee i hans hjem i Hollywood Hills, og 95-åringen ble fraktet til sykehuset, der han døde.

Flyttet Lee til eget hjem

Datteren uttalte til mediene etter Lees bortgang at han det siste året hadde slitt med lungebetennelse og dårlig syn. Lees datter tok affære mot Morgan allerede før hennes far døde. Hun fikk medhold i retten til å ilegge Morgan besøksforbud, med påstand om at manageren hadde holdt familien unna Lee.

Ifølge ABC News mener også påtalemyndigheten at Lees manager misbrukte sin posisjon, og at han sikret seg en råderett over Lees kapital som han ikke hadde myndighet til. Han beskyldes også for å ha manipulert den aldrende superstjernen.

Ved ett tilfelle skal Morgan ha flyttet Lee fra hjemmet i Hollywood Hills og inn i sin leilighet i Beverly Hills, for ifølge siktelsen å få mer kontroll over tegneseriekongen.

Nekter skyld

Morgans advokat, Alex Kessel, hevder at hans klient ikke er skyld i det han anklages for. Advokaten reagerer også på at politiet aksjonerte og arresterte Morgan, til tross for at han skal ha forsikret dem om at han selv ville melde seg for politiet neste uke.

– Det er beklagelig at statsadvokaten og politiet ikke respekterte det ønsket, men heller pågrep ham, sier Kessel.

Kausjonen lyder på 2,6 millioner kroner. Morgan vil bli overført til Los Angeles i nær fremtid.

Lee både skrev, var AD og redigerte de fleste av Marvel-tegnerseriene og stripene. Han står blant annet bak Spider-Man, Black Panther, Iron Man og X-Men, og han var medprodusent på flere av filmene. I tillegg pleide han å figurere i såkalte «cameos», eller små gjesteroller.

Publisert: 26.05.19 kl. 17:44