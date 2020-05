GIGANT-AVTALE: Joe Rogan startet som stand up-komiker, men tjener atskillig mer som MMA-kommentator og podcaster. Nå går han eksklusivt til Spotify for svimlende en milliard kroner, skriver Forbes. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milliardkupp for podcast-stjerne Joe Rogan

Komiker og MMA-kommentator Joe Rogan har meldt overgang til Spotify som får eksklusiv tilgang til lyd, bilder og videoer fra podcasten Joe Rogan Experience.

Nå nettopp

Det er Forbes som melder om overgangen som skal ha en verdi på hele 100 millioner dollar - eller drøyt en milliard norske kroner, om du vil.

Det betyr også at Rogan – som angivelig har godt over 200 millioner månedlige lyttere og seere – etter hvert beveger seg vekk fra Apple, der han stort sett skifter mellom første- og andreplass på listen over de mest populære podcastene.

Tesla-sjefen er en av dem som har besøkt podcasten til Joe Rogan. Det vakte oppsikt...

Det var Rogan selv som slapp nyheten i et videoinnsalg på Spotifys hjemmeside.

– Podcasten flytter til Spotify. Jeg har inngått en flerårig avtale med Spotify, sier Rogan i sin uttalelse.

Ifølge Forbes blir dette oppkjøpet av USAs ledende podcast-stjerne sett på som et forsøk på å spise seg oppover et marked der Spotify har kommet inn sent. I dag har Spotify kun 12 prosent av markedet mot Apples 38 prosent.

Den 1. september dukker altså hele katalogen til Joe Rogan Experience tilgjengelig også på Spotify, mens den fra 1.januar 2021 kun blir å finne på denne plattformen.

Videoversjonen av podcasten vil fremdeles bli å finne på YouTube, der Rogan har 8, 41 millioner følgere.

Publisert: 24.05.20 kl. 03:33

Mer om Podcast MMA Spotify Forbes Apple Tesla youtube

Fra andre aviser