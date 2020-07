I SORG: Rockebandet Pearl Jam uttrykker sorg overfor ofrene etter den tragiske hendelsen på Roskilde-festivalen i 2000. Bildet her er tatt fra en konsert i Oslo Spektrum i 2012. Foto: Nils Bjåland

Pearl Jam 20 år etter Roskilde-tragedien: – Vårt verste mareritt

Gitaristen Stone Gossard skriver i en uttalelse på vegne av bandet Pearl Jam at «ingenting har vært det samme» siden Roskilde-festivalen i 2000.

Tirsdag hadde 20 år gått siden den tragiske hendelsen på Roskilde-festivalen i Danmark.

Under konserten til det amerikanske rockebandet Pearl Jam ble flere ungdommer presset ned i sølen foran scenen, og klemt i hjel. Åtte mennesker døde på stedet, og én person omkom senere på sykehuset.

I en uttalelse på bandets egen hjemmeside uttrykker nå bandet sorg over menneskene som mistet livet sitt den dagen.

«Det var et uventet øyeblikk som for alltid forandret livet til alle involverte. De 9 unge mennene som ble trampet i hjel. Livene til familiene og deres kjære som måtte tåle å forestille seg dødsfallene sine om og om igjen, og virkeligheten av å aldri se dem igjen. Hver person på festivalen som var vitne til hva som skjedde og prøvde å gjøre noe» skriver gitaristen Stone Gossard på vegne av bandet.

Videre skriver gitaristen at bandet uttrykker sin dypeste kondolanse og unnskyldning overfor de pårørende.

– Alle feilet

Etter hendelsen ga dansk politi rockebandet det moralske ansvaret, noe bandet reagerte kraftig på.

«Alle feilet i å leve opp til det som trengtes i disse timene før og i de dagene etter tragedien. Festivalen, mediene, oss inkludert. Vi trakk oss tilbake og ble sinte etter at mange rapporter antydet at PJ var ansvarlig. Våre ord hjalp ingenting på det tidspunktet. Vi gjemte oss og håpet at det ikke var vår feil. Vi har prøvd vårt beste for å ikke gjemme oss siden.» skriver gitaristen.

Siden hendelsen har medlemmene i bandet fått til sammen 11 barn, og Gosser skriver at dette har forsterket følelsene knyttet til tapet til foreldrene til ofrene.

«Vi ser bare for oss at våre egne barn dø under omstendigheter som Roskilde 2000. Det er utenkelig, men likevel er det. Vårt verste mareritt»

Rockebandet har de senere årene møtt flere av familiene til ofrene, og grodd sterke vennskap med noen av dem.

«Vi håper vi aldri vil oppleve hvordan det tapet føles».

I 2003 ga bandet ut låten «Love Boat Captain» til ære for ofrene.

Publisert: 01.07.20 kl. 14:22

