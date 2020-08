INGEN LØFTER: Næringsminister Iselin Nybø møtte en hardt presset eventbransje mandag ettermiddag, men kunne ikke komme med konkrete løfter om utvidede støtteordninger etter 1. september. Foto: Vidar Ruud

Eventbransjen ba om nødhjelp

Møtte stor forståelse etter møte med næringsminister Iselin Nybø mandag ettermiddag.

Nå nettopp

– Det var et oppklarende møte, der vi fikk 40 minutter til å forklare den desperate situasjonen som bransjen er i akkurat nå, og der vi var veldig tydelige på at vi trenger en betydelig større støtteordning for å unngå at rundt 90 prosent av norske eventbyråer forsvinner i løpet av neste år, sier arbeidende styreformann i Komon-Stageway, Knut Meiner, som deltok på møtet.

Det gjorde også representanter fra Kulturdepartementet.

les også Norsk eventbransje: – Vi er i ferd med å knekke ryggen

Eventbransjen fikk ingen konkrete løfter av næringsministeren, men Knut Meiner håper og tror at det skjer noe raskt. De nåværende ordningene går ut den siste dagen i august.

– At en regjering som er så opptatt av å holde norsk næringsliv i gang aktivt kommer til å sitte rolig å se på at en bransje med 5000 faste ansatte og som sysselsetter ytterligere 30.000 sakte dør, det nekter jeg å tro på, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø sier til VG at hun har stor forståelse for at eventbransjen er i en vanskelig situasjon akkurat nå.

– Det er en fortvilet situasjon og regjeringen har sagt at vi nå over sommeren skal ta en vurdering på hvordan stoda er omkring det er behov for å videreføre eller spisse noen av ordningene våre mot spesielle bransjer. For meg var det derfor veldig nyttig å få dette møtet akkurat nå, sier Nybø.

Hun forteller at bransjen kom med masse konkrete utspill som hun nå tar videre til Regjeringen for å diskutere.

– De var også veldig tydelige på at dette med forlengelse av permitteringsregelverket var veldig viktig for dem, og at vi gjerne gjorde noe med lønnskompensasjonsordningen. Dette er jo en ordning som i utgangspunktet faller vekk nå når måneden er ferdig. Alt dette var innspill i tilfelle vi kommer til å lage nye ordninger, sier Nybø og legger til;

– De skulle nok først og fremst ønske at de var under kulturordningen, der inntektstap blir tatt med, men for de generelle ordningene for næringslivet får du ikke kompensert for tapt inntekt – du får bare dekket deler av utgiftene dine. Vi er nødt til å se på hva vi gjør nå; er det noen som er særlig hardt rammet nå utover høsten som vi må se spesielt på? Det er jo det vi skal diskutere i regjeringen fremover og derfor var det behov for dette møtet nå, sier næringsministeren til VG.

les også Ikke enighet i Venstres valgkomité – Må ha nye møter

Knut Meiner forteller at de nå fortløpende skal ha møter med politikere både fra opposisjonen og regjeringspartiene om krisen i eventbransjen. Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet er en av disse.

– Det er helt håpløst at regjeringen ennå ikke har sett verdien av å lytte til en næring som sysselsetter 30.000 mennesker direkte og som indirekte sørger for at majoriteten av kulturarbeidere og foredragsholdere kan overleve i yrket sitt. Og at en rekke utleiebedrifter og andre underleverandører har et marked de ni månedene festivalsesongen ligger brakk, sier Sem-Jacobsen til VG.

– Nå ligger det an til at minst en tredjedel av bransjen går konkurs til jul, og det er i så fall en tragedie for både kulturlivet og reiselivsnæringen, som også lever svært godt av eventbyråenes produkter.

Publisert: 17.08.20 kl. 22:14

Fra andre aviser