Influencer Iselin Guttormsen: – Veldig, veldig godt med en liten pause

Den «71 grader nord»-klare «Bloggerne»-profilen (33) har vært åpen om at samboeren var utro. Nå tror Guttormsen at det blir bra for paret rett og slett å savne hverandre.

«Det er nesten et helt år siden jeg fant ut om utroskapen. Jeg husker ikke nøyaktig dato, det vil jeg ikke huske. Men jeg husker årstiden, atmosfæren og ikke minst følelsene. Det knyter seg i magen. Jeg får lyst til å gråte, men det kommer ingen tårer. Jeg tror tårene rundt denne hendelsen er brukt opp», skrev influencer Iselin Guttormsen på bloggen sin i mars i fjor.

Drøye to og et halvt år etter utroskapen er «Bloggerne»-profilen klar for «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Tirsdag morgen tok nemlig ti nye deltagere fatt på turen mot Nordkapp, og Guttormsen legger ikke skjul på at det blir bra å komme seg litt bort. Selv om tiden har leget mange sår mellom henne og samboeren Tom.

– Nå er ting mye, mye bedre mellom oss. Vi er på et veldig fint sted nå, hvis ikke kunne jeg ikke vært med i dette programmet. Hvis det hadde vært fullt kaos hjemme, mener jeg. For både ham og meg tror jeg det er veldig, veldig godt å få en liten pause. Det skal bli godt å savne hverandre, sier hun til VG når vi møter henne og de ni andre deltagerne dagen før avreise.

Hun forteller at hun har lært seg å tilgi at et annet menneske gjør dårlige valg, men legger ikke skjul på at tilliten til partneren fortsatt gnager.

– Det er nok det som er verst, at en person du før har stolt på har løyet deg rett i ansiktet. Gitt lovord om at ting ikke har skjedd. Det som har med tillit å gjøre synes jeg er veldig, veldig vanskelig. Den preger meg, ikke bare ved at jeg tenker «Herregud, hva skjer når jeg blir borte nå?», men også om han og eldstedatteren har en diskusjon. Jeg kjenner at jeg har mindre tillit til han, og tar alt det datteren min sier for god fisk.

33-åringen forklarer:

– Jeg tror mer på henne, fordi han har gitt meg grunnlag for ikke å stole på ham. Det er dumt, for foreldre må samarbeide. Det er vanvittig ødeleggende, langt utover akkurat den relasjonen mellom meg og ham. Det tror jeg ikke folk er klar over før de selv står med dritt til haken.

Guttormsen har til VG også tidligere snakket om utroskapen. Nå, godt over to år etterpå, vet hun fortsatt ikke om hun på noe tidspunkt klarer å stole hundre prosent på kjæresten igjen.

TV-KLARE: Vår Staude (bak fra venstre), Steffen Iversen, Henrik Elvestad, Victor Sotberg, Fay Wildhagen, Adrian Sellevoll, Iselin Guttormsen, Per Heimly, Isabel Raad og Astrid Uhrenholdt Jacobsen deltar i den neste utgaven av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Foto: Morten Bendiksen

– Jeg tror man bare må gå inn i en helbredelsesfase, mens det kanskje dukker opp småting underveis. Den som har vært utro er ofte livredd for å «tråkke i salaten» igjen. Jeg tror det er viktig med en åpen dialog, der man forteller hverandre absolutt alt. Det er krevende, men jeg tror at kjærligheten kan overvinne alt om begge går inn for det, mener «71 grader nord»-deltageren.

VG har vært i kontakt med samboeren i forbindelse med denne saken.

Den forrige runden av programmet, som ble sendt på TV i vinter, var en knallsuksess for TVNorge. Selv om Guttormsen har skrekken for høyder og gruer seg til kalde kvelder, gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven. Selv om hun kommer til å savne samboeren og sine to døtre.

– Det blir tøft. Jeg har tøffet meg litt hjemme, og sagt at det blir deilig med litt fri fra familien. Det blir det jo også. Men jeg er sikker på at det ikke tar lange tiden før jeg begynner å savne dem. Det blir fort gråting, og det kommer nok når jeg hører stemmene deres på telefonen. Så jeg vil ikke trigge det for mye. Derfor vil jeg unngå for mye kontakt med dem, jeg skal prøve i hvert fall. For barnas del også: De klarer seg jo helt sikkert fint, helt til de blir minnet på at de savner mamma.

– Først «Bloggerne», så «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Hva blir det neste?

– Det vet jeg ikke. Men det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem er å være mye med barna mine. Kanskje har det har gått så dårlig hjemme at det neste blir «Ex on the beach», sier Iselin Guttormsen spøkefullt til VG.

